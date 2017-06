82 places de parking au Pont d'Arc

A partir du 1er Juillet, un nouveau parking accueillera les touristes au Pont d'Arc. 82 places pour les voitures et 5 pour les bus.

Créer des parkings pour limiter le nombre de voitures: c'est un peu le paradoxe de ce nouveau parking situé à côté de l'hôtel des touristes sur la rouet des gorges. En 2018, il y aura un autre parking du même type un peu plus en amont. En revanche, les automobilistes n'auront plus le droit de se garer sur le bas côté de la route ou d'emprunter l'actuel terrain vague devant le Pont d'Arc qui sert de parking.

Le nouveau parking du Belvédère du Pont d'Arc - Syndicat des gorges de l'Ardèche

Le nouveau parking inclut un bâtiment avec sanitaires et bureau d'accueil pour les touristes.

Un bâtiment d'accueil pour les touristes © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le Pont d'Arc victime de son succès

Plus de deux millions de touristes visitent chaque année le Pont d'Arc. Ce qui fait beaucoup plus de voitures que le site ne peut en supporter. Bouchons, pollution. Le syndicat des gorges et le département veulent donc mieux gérer ce flux en proposant des parkings plus discrets et des navettes depuis Vallon-Pont-d'Arc qui desservent le site.

Des travaux d'aménagement sur plusieurs années

A terme, un deuxième parking sera aménagé ainsi que des chemins pour les piétons qui iront de ces parkings jusqu'au site. Enfin dernière tranche de travaux: le réaménagement de la plage du Pont d'Arc entre la route et la rivière de façon à rendre le site à son état naturel.