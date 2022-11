83 % des professionnels du tourisme satisfaits des vacances de la Toussaint dans les Hauts-de-France

Les professionnels du tourisme ont le sourire dans les Hauts-de-France. 83 % d'entre eux se disent satisfaits des vacances de la Toussaint, selon une étude du comité du tourisme des Hauts-de-France, publiée ce mercredi. La fréquentation a également augmenté pour atteindre 65 % de taux d'occupation : cette hausse s'observe partout, mais elle est plus marquée sur le littoral et dans les villes qu'à la campagne.

ⓘ Publicité

Un quart de touristes étrangers

Si l'on doit retenir un symbole de cette reprise, c'est le retour des touristes étrangers : ils représentaient 15 % des visiteurs aux vacances de la Toussaint l'année dernière pour atteindre 25 % cette année. Les nationalités les plus représentées sont, dans l'ordre croissant : les Belges, les Allemands et les Britanniques. Les habitants des Hauts-de-France représentent près de la moitié des touristes français dans la région. Ils sont devant les Franciliens et les habitants du Grand-Est.

Comment expliquer ces bons chiffres du tourisme dans la région ? Pour 38 % des professionnels interrogés, la bonne météo a permis le retour des touristes. La fréquentation a fortement augmenté dans les camping du littoral pendant ces vacances de la Toussaint avec un taux d'occupation de 68 %, soit 14 points de plus que l'année dernière à la même période. Le nombre de nuitées sur les plateformes Airbnb et Abritel a également augmenté de 22 %.

Les professionnels sont optimistes pour le pont du 11 Novembre

Cette dynamique devrait continuer puisque les trois quarts des professionnels interrogés s'attendent à une bonne fréquentation pour le pont du 11 Novembre, soit 32 points de plus que l'année dernière. Globalement, jusqu'à 95 % des professionnels du littoral sont satisfaits de cette année 2022.