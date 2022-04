850 véhicules anciens attendus ce dimanche à l'occasion de la 22e édition de la Traversée de Paris

"On peut le faire et qu'est-ce que l'on est heureux de pouvoir le faire !" confie Thierry Briet, de l'association Valencienne en anciennes, l'un des organisateur de cette 22e édition de la Traversée de Paris. En effet, après deux annulations dues aux contraintes sanitaires, puis à un pic de pollution sur la capitale, les véhicules anciens vont enfin pouvoir défiler dans Paris ce dimanche 17 avril 2022 !

853 véhicules inscrit pour la 22e édition de la Traversée de Paris

Au programme, du très beau monde ! En effet, 853 véhicules sont attendus. Dans le détail il y aura 650 voitures anciennes des années 1920 pour les plus vieilles aux années 1990 pour les plus récentes, 120 motos anciennes, 80 vélos ainsi que 3 bus anciens ! Certains modèles parleront aux petits et aux grands comme les deux exemplaires de la Citroën 5HP, la voiture des Dupond et Dupont dans Tintin, ou encore une Ford T, là aussi une voiture visible dans les aventures du célèbres reporter de Hergé !

La Citroën 5HP, la voiture des Dupont et Dupond dans Tintin, photographiée lors d'un rassemblement de voitures anciennes dans l'Yonne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les voitures les plus récentes admises à l'évènement datent des années 1990 : " tous les véhicules auront au minimum 30 ans, donc les gens pourront être surpris par cette notion où l'on retrouve des choses que j'appellerai modernes même si il ne faut pas exagérer" explique Thierry Briet. Il s'agit par exemple de modèle de R5 (Renault), 205 (Peugeot), de BX (Citroën).

L'essentiel des troupes est toutefois constitué de véhicules des années 1940 aux années 1960 : "on va retrouver des Tractions (Citroën), des DS (Citroën), des R16 (Renault), ce genre de véhicules qui ont animé notre enfance, en tout cas la mienne, puisque je suis né en 1958" détaille Thierry Briet.

Où et quand admirer ces petites madeleines de Proust ?

Celui-ci n'est pas peu fier de pouvoir enfin défiler ! "Vous ne pouvez pas imaginer le côté sympathique, le nombre de gens qui apprécient de nous voir, qui nous remercient ! Il y a des gens qui se retrouvent avec une madeleine de Proust , celui qui roulait en R16 avec ses parents pour aller en vacances, il est heureux de revoir une R16. C'est tout cet imaginaire que l'on arrive à retrouver avec notre musée roulant" confie, un peu ému, Thierry Briet.

Les véhicules prendront le départ de Vincennes à 7 heures ce dimanche matin, avant de défiler en formant une boucle dans Paris. Voici quelques indications horaires et géographiques pour pouvoir les admirer :