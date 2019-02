8e de finale de la coupe Gambardella : les jeunes de la berrichonne seront opposés à l'Olympique Lyonnais

Châteauroux, France

Et pour la Berri, ce sera l'OL ! Les U 19 de Châteauroux sont toujours en lice en coupe Gambardella, la coupe de France des moins de 19 ans. Mais pour la suite de la compétition, ce sera du lourd. Le tirage au sort du 8e tour a eu lieu ce jeudi au siège de la Fédération Française de Football et les joueurs de la Berrichonne de Châteauroux affronteront l'Olympique Lyonnais au Groupama OL Training Center ; le match aura lieu le 24 février. Les Lyonnais sont actuellement leaders de leur poule en championnat, les berrichons eux sont 3e ; du beau football en perspective et un sacré défi pour la Berri !

Les autres rencontres :