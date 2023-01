93ème anniversaire de Tintin : "c'est un un vieillard toujours vert" sourit le spécialiste azuréen Numa Sadoul

Rares sont les auteurs qui ont eu la chance de s'entretenir avec Hergé. Numa Sadoul, né au Congo et résident de Cagnes-sur-Mer depuis des années, a pu interroger longuement l'auteur des aventures de Tintin en 1970, lors d'une rencontre à Nice au salon de la bande dessinée. Le temps a passé depuis, il a beaucoup écrit sur Tintin, et des millions de lecteurs dans le monde ont continué, eux, de transmettre l'héritage du jeune reporter belge à leurs enfants et petits enfants. "C'est un fondateur Tintin, il a pris le flambeau de la bande dessinée en Europe, qui était déjà bien présente aux Etats-Unis. c'est un vieillard qui est toujours vert !" Lui-même a commencé à lire "dans Tintin au Congo", lu par sa mère tous les soirs parmi les autres aventures du reporter, dès l'âge de trois ans.

Hergé a vécu par procuration à travers Tintin

Aujourd'hui encore Tintin est d'actualité, avec une adaptation prévue des bijoux de la Castafiore au cinéma. Il ne se passe pas un mois sans qu'un livre sur un aspect de l'oeuvre d'Hergé sorte en librairie. Le dessin de la couverture originale de Tintin en Amérique va être mis en enchères à Paris par ART CURIAL le 10 février prochain. Prix estimé ? Jusqu'à 3,3 millions d'euros. Le dessin a d'ailleurs été exposé à Monaco ces dernières semaines. "Chaque fois qu'un dessin d'Hergé se vend on bat un record, cela fait 20 ou 30 ans désormais que cela dure" observe Numa Sadoul. "Il y a eu une métamorphose complète de la bande dessinée ces dernières années, de plus en plus reconnue." Et Tintin a sans doute ouvert la voie, en reporter précurseur.