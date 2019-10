Le cinéma Néopolis de Neufchâteau célèbre son premier anniversaire ce mercredi 2 octobre. Avec des tarifs réduits pour les spectateurs et un objectif de fréquentation largement dépassé.

95 000 entrées enregistrées en un an : objectif largement dépassé pour le cinéma Néopolis à Neufchâteau

Le cinéma Néopolis, peu après son ouverture il y a un an

Neufchâteau, France

L'anniversaire est joyeux, forcément joyeux pour les spectateurs et les responsables du cinéma Néopolis à Neufchâteau (Vosges). Le multiplexe, qui compte 3 salles et 400 places, souffle sa première bougie avec des tarifs réduits : 4€50 à partir de ce mercredi et jusqu'à mardi 8 octobre.

En un an, Néopolis s'est forgé un joli succès. 95 000 entrées enregistrées alors que l'objectif fixé était d'atteindre les 60 000 et que l'ancien cinéma Scala de la ville comptabilisait, lui, 25 000 entrées annuelles.

"C'est bien au-delà de nos espérances", commente l'exploitant Thierry Tabaraud, "les spectateurs adorent ce lieu. On a un Facebook très actif. Un site professionnel regarde les interactions et le petit cinéma de Neufchâteau est parfois dans les dix premiers cinémas de France !"

Au-delà des espérances

Thierry Tabaraud, également président du Syndicat des exploitants de salle de l'Est, ajoute : "Lorsque vous allez en Allemagne, hélas, il n'y a plus de cinémas dans les villes de 20 000 à 30 000 habitants. J'ai rencontré il y a peu des exploitants à leur congrès à Baden-Baden et quand je leur ai expliqué qu'on avait construit un cinéma de 3 salles dans une ville de 8 000 habitants, ils étaient complètement estomaqués !"

"En France, l'Etat, les collectivités se sont toujours intéressés au maintien des cinémas dans les petites villes", ajoute Thierry Tabaraud.