Charleville-Mézières : 98 artistes au festival du Cabaret Vert dont Orelsan et Véronique Sanson

98 artistes vont se succéder pendant la 16ème édition du festival du Cabaret Vert, du 17 au 21 août prochain. L'évènement se tiendra sur cinq jours, et non plus quatre. Plus de 100 000 spectateurs sont attendus.

Les organisateurs qui avaient déjà annoncé la venue de Stromae, de Slipknot, des Pixies, de Liam Gallagher, de Madness et de 13 autres artistes en octobre dernier, ont dévoilé le reste de la programmation ce mardi 8 mars.

Tout juste auréolé de 3 Victoires de la musique, Orelsan, déjà présent sur la dernière édition en 2019 sera de nouveau sur la grande scène du Cabaret vert le vendredi soir. Comme aux Victoires de la musique, il y côtoiera le même soir, le rappeur SCH. Côté rap, Vald déjà présent en 2017, partagera l'affiche avec Stromae le mercredi

Encore méconnue en France, l'américaine H.E.R. sera sur scène le vendredi. La chanteuse R'n'B compte 4 Grammy Awards à son actif dont celui de la meilleure chanson lors de la dernière édition. L'artiste sera entre deux concerts de Coldplay dont elle assure la première partie sur la tournée, comme elle l'a déjà fait pour the Weeknd et Kendrick Lamar.

Le dimanche, c'est Véronique Sanson qui tiendra le haut d'une affiche qui , pour le dernier jour de festival, consacre traditionnellement un grand nom de la chanson française. Se produiront également le dimanche, Gaëtan Roussel et Eddy de Pretto.

Mais les affiches sont parfois trompeuses. "Les stars ne se trouvent pas forcément où l'on pense", insiste le responsable de la programmation Christian Allex. Le festival du Cabaret vert fera notamment la part belle à des chanteurs, comme Aurora, Tiacola, SDM et Wet Leg, dont la carrière a été lancée sur les réseaux sociaux comme TikTok.

"Souvent dans les festivals, on regarde les têtes d'affiche et on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Là, j'invite vraiment les gens à regarder partout", conclue Christian Allex.

La billetterie est ouverte sur le site internet du festival. Le prix varie de 19 euros pour la journée du dimanche à 179 euros pour le pass cinq jours.