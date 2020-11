À 10 ans, il découvre dans un ruisseau un fusil datant des guerres de Vendée

Ce fusil, remis le lundi 26 octobre dernier à un musée, a été découvert par le plus grand des hasards près de Laval par un garçon de 10 ans. L'arme date des guerres de Vendée, très probablement perdue par un soldat vendéen lors de la bataille d'Entrammes.

"Il sent encore la poudre, c'est extraordinaire", s'exclame Reynald Secher, conservateur du musée de la chouannerie, de la Vendée et des guerres de l’Ouest, à Plouharnel (Morbihan), où est exposé le fusil depuis le lundi 26 octobre. L'objet, datant des guerres de Vendée, a été retrouvé par hasard par Matéis, 10 ans, dans un ruisseau près de chez lui, à Entrammes (Mayenne).

Perdu 227 ans plus tôt

C'est un petit bout de bois qui attire l'attention de Matéis. "Il était planté dans la terre et la boue, j'ai dû forcer, raconte-t-il. J'ai découvert que c'était un fusil." Son père, Cyril, prend le relais : "J'ai tiré, j'y suis allé doucement. Tellement l'arme est bien conservée, j'ai compris tout de suite qu'elle était très ancienne".

C'est incroyable de voir une arme si ancienne ressortir de l'eau presque intacte

- Cyril, père de Matéis

Après un coup de chiffon, des indices apparaissent. "Sur le métal, il y avait une couronne et il y avait marqué JR, continue Matéis. Il y avait aussi des inscriptions sur le bois." C'est un fusil anglais, fourni aux Vendéens à l'époque pour soutenir la contre-révolution.

Matéis découvre un trésor lors d'une balade, un fusil datant des guerres de Vendée. Copier

Le fusil est resté dans le cours d'eau pendant plus de deux siècles.

"C'est très émouvant"

"Au-delà de l'arme qui relate une histoire très forte, sourit Reynald Secher, il y a la sensation de cet objet qui était resté 200 ans dans l'eau et la boue et qui sent encore la poudre. En tant que conservateur, prendre une arme de cette nature entre les mains est très émouvant."

Le conservateur du musée de la chouannerie, de la Vendée et des guerres de l’Ouest a reçu des mains de Matéis le fusil, ce 26 octobre. Cyril tenait à ce que l'arme soit donnée à un musée : "Voir ou connaître l'histoire - surtout que là, ça se situe près de chez nous - ça n'a pas de prix".