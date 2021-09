A 19 ans, un Mayennais devient le meilleur apprenti coiffeur au Mondial de la coiffure

Même trois jours après les résultats, Grégory Landais a du mal à croire ce qui lui est arrivé. Quand il regarde la vidéo où il apprend qu'il a remporté le titre de meilleur apprenti du Mondial de la coiffure, lorsque ses amis se jettent sur lui, il a un grand sourire. "C'est juste magique ! Des moments comme ça, on n'en vit pas souvent !"

Un rêve qui devient réalité

A 19 ans, il accède à une marche prestigieuse du milieu de la coiffure. Alors qu'il n'a pas encore son brevet professionnel en poche, il lui reste encore un an avant de l'obtenir à l'Université régionale des métiers de l'artisanat, à Laval. "Cela me permet de rentrer en équipe de France pour les championnats du monde de coiffure en 2022, raconte le jeune homme. C'est énorme parce que normalement, il faut passer les échelons les uns après les autres et là, j'y accède d'un coup."

Un rêve qui devient réalité pour Grégory, originaire de Loiron-Ruillé, qui a toujours voulu faire ce métier : "Mes parents m'ont toujours dit qu'à l'âge de trois ans, je disais déjà que plus tard, je serai coiffeur. C'est une passion de toucher les cheveux." Il se dit particulièrement à l'aise avec la coiffure pour femme car "quand elle arrive un peu triste et qu'on peut illuminer d'un sourire avec une coupe, c'est énorme".

Pour sa professeure, Christelle Jaccot, c'est aussi une grande fierté puisqu'elle se souvient "qu'on lui a appris à tenir les ciseaux, tout le B.A-BA de la coiffure et il ne lâche rien, il se lève coiffure, il se couche coiffure".

Vers les championnats du monde de la coiffure

Ils ne sont pas nombreux à s'investir autant dans les concours qui sont une porte d'entrée dans la profession. Ca a réussi à Grégory qui apprécie particulièrement ces concours. pour "la créativité et l'esprit de compétition qui pousse à se remettre en question et à aller plus loin".

Il veut encore travailler longtemps pour réaliser son prochain objectif : "J'aimerais voyager du côté de l'Angleterre, où il y a un côté très artistique, très fou et décalé. Et, beaucoup plus tard, je voudrais m'installer aux Etats-Unis pour ouvrir mon salon, former des jeunes, créer ma marque de produit."