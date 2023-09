À 21 ans, Mayeul de Roux a commenté pour la première fois les courses des Trois Glorieuses à Craon

Mayeul de Roux est incapable de se souvenir de la première fois où il s'est rendu aux courses. "Je vais aux courses depuis ma plus tendre enfance. J'ai été baigné dans ce milieu par mon grand-père qui était président des courses de Craon et par son frère, entraîneur de chevaux." Après la famille, il y a eu le modèle : René Périgois, commentateur des courses dans l'Ouest pendant 35 ans. "Il faisait vraiment vivre les courses d'une manière particulière, comme s'il était dans le peloton."

"Une grande fierté"

Ce samedi 2 septembre, Mayeul de Roux a marché dans les pas de son mentor. Pour la première fois, il a commenté les courses à Craon lors des Trois Glorieuses, rendez-vous incontournable de la rentrée hippique dans l'Ouest. "C'est beaucoup de pression, je dois vous l'avouer, parce que, comme vous l'avez dit, René Périgois a fait ça pendant 35 ans dans l'Ouest et surtout ici à Craon. Donc, lui succéder n'est pas toujours facile. Mais c'est aussi une grande fierté." Le président des courses de Craon, Hugues Crosnier, félicite le jeune commentateur angevin. "Mayeul est en train de prendre son envol. Il est appelé à faire une très grande carrière de commentateur, je n'en doute pas."

Pour y parvenir, Mayeul de Roux s'entraîne tous les jours. Il a commencé sur les hippodromes à commenter les courses de poneys et ne compte pas les heures passées devant son ordinateur à imiter les autres, pour être le plus compréhensif possible. "Ça demande énormément d'élocution et d'articulation parce qu'il faut être capable de parler rapidement certes, mais il faut que les gens vous entendent." Après avoir décroché cette année son diplôme en communication à la fac d'Angers, la rentrée de Mayeul de Roux promet d'être bien chargée avec des courses à Sablé-sur-Sarthe mi-septembre et d'autres à Angers à la fin du mois.