À 7 ans, Suzanne lance une radio pour et par les enfants pendant le confinement

Suzanne, 7 ans, a lancé avec l'aide de son père Radio Velpo, un podcast réalisé par et pour les enfants : déjà plus de 20 épisodes sont en ligne. Vous y trouverez des chroniques, des poèmes et même l'actu du jour. Un expérience qui pourrait bien continuer après le confinement.

Il y a de quoi avoir quelques complexes lorsque l'on écoute les podcasts de Suzanne : à 7 ans, cette jeune Tourangelle du quartier Velpeau a lancé depuis le 15 mars "Radio Velpo". Le podcast regorge de pépites, de chroniques et d'invités prestigieux, du chef Yves Camdeborde au Capitaine Haddock. Les émissions sont diffusées sur SoundCloud et Radio Campus Tours.

Quatre enregistrements par semaine

L'activité tient à cœur à Suzanne et ses amis. Radio Velpo, c'est le "podcast pas pour les idiots", comme l'explique le 1er épisode, avec l'actu du jour, des recettes, des blagues, du yoga, des poésies, et même des expériences scientifiques. Quinze minutes d'enregistrement, quatre fois par semaine pendant lesquelles Suzanne qui fait le lien entre toutes les pastilles. Comme le rapporte le site ActuTours, tout a commencé via un groupe Whatsapp de quartier pendant le confinement, mais nul doute que l'expérience devrait se poursuivre après le 11 mai et la rentrée des classes.

Pour écouter Radio Velpo, vous pouvez cliquer sur ce lien.