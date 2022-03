À 84 ans, cette Poitevine sort un morceau de rap pour la fête des grands-mères

André, 84 ans et son petit-fils Matthieu forment le duo Mamie et Math et totalise près de deux millions d'abonnés sur TikTok et pour la fête des grands-mères, Mat et Mamie ont décidé de sortir une musique de rap.

Ils sont Poitevins des stars du réseau social pour les jeunes : TikTok. André, 84 ans et son petit-fils Matthieu forment le duo Mamie et Math, et totalise plus d'1,8 millions d'abonnés sur ce même réseau social. De véritables stars chez les jeunes, simplement en faisant quelques blagues et des recettes de cuisine. Alors en ce dimanche 6 mars 2022, jour de fête des grands-mères, Mamie et Math ont décidé de sortir une musique, dans un style très particulier : du rap.

"Je ne connais pas de grand-mère en France qui a 84 ans va sortir un morceau de rap", se félicite Matthieu, le petit-fils d'André. "On est assez fier de ce projet car le but était de s'amuser, de sortir de notre zone de confort et je crois que c'est réussi", ajoute-t-il.

Pour écrire les paroles, André et son petit-fils se sont inspirés de leurs courtes vidéos, souvent des recettes de cuisine facile à faire. "L'idée c'était de faire une musique qui nous ressemble mais de façon sérieuse, sans vulgarité", précise André, la mamie star de TikTok.