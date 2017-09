A 87 ans, elle fait 5.000 km de vélo par an !

Monique Raimbault est un cas : alors qu'elle fête cette année ses 87 ans, cette retraitée châtelleraudaise continue de parcourir la France à vélo. Un exemple qui force l'admiration !

Un vélo. Voilà le cadeau auquel a eu droit Monique le jour de son départ à la retraite. L'ancienne secrétaire de la mairie de Nueil-sous-Faye s'en souvient comme si c'était hier. "Trois ans plus tard, j'ai pris ma licence. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis en club" résume la sociétaire du CTC, le club de cyclotourisme de Châtellerault.

Des cols à 800 mètres

Une passion pour la bicyclette qui n'a fait que croître au fur et à mesure des périples. "J'en suis à plus de cinquante départements français visités, j'ai aussi fait les Baléares, le Luxembourg... ça me permet de voir du pays tout en me faisant plaisir. Là, je reviens d'une semaine dans le Perche, c'était un peu casse-pattes mais ça va. Prochaine destination : l'Ariège et les Pyrénées".

Une star sur le bord des routes

Cette année, Monique a aussi été dans les Baronnies, près du Mont Ventoux, dans le Vaucluse. "Avec des cols à 600, 800 mètres, parfois deux par jour. C'est pas le Pérou mais quand même !" L'octogénaire a une énergie incroyable et ne passe plus inaperçue lors des grands rassemblements de cyclotourisme en France. "On m'interpelle souvent, je suis obligée de demander où on s'est déjà croisé, parce que je ne me rappelle pas de tout le monde..."

Une passion contre la solitude

"Je suis toute seule, si je n'avais pas ça, qu'est-ce que je ferais ? Je resterais chez moi à lire dans mon canapé. Le vélo, c'est la vie, c'est bon pour ma santé physique et mentale" résume Monique. La retraitée pédalera tant qu'elle pourra. Elle a même acheté un vélo de salon pour s'entretenir désormais pendant l'hiver.