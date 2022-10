La plus grande poète des maisons de retraite vit en Dordogne

Les lunettes de soleil qu'elle porte sur le nez cachent difficilement l'émotion de Jeanine Dubreuil. La femme de 93 ans était à l'honneur, ce vendredi 21 octobre, à l'Ehpad Parrot-Baufort-Magne de Périgueux, où elle vit depuis cinq ans. Elle vient de remporter le concours de poésie organisé dans toutes les maisons de retraites françaises par l'association "Stop à l'isolement". Devant les personnels soignants et ses camarades résidents qui l'applaudissent, Jeanine n'a qu'un mot à la bouche : "Merci". Elle se dit "heureuse d'avoir mis à l'honneur son Ehpad".

ⓘ Publicité

"Une poétesse remarquable"

Pour la première édition du concours, le thème des poèmes était "Prendre son temps". L'autrice du Périgord a été fortement inspirée puisque le jury a choisi le poème de Jeanine parmi 400 textes envoyés. "Elle a d'autant plus de mérite que le niveau était relevé. C'est une poétesse remarquable", déclare Delphine Dupré-Lévêque, la fondatrice de l'association qui a remis ce vendredi sa coupe à la grande gagnante.

Jeanine Dubreuil avoue être "surprise d'avoir obtenu ce prix". Son fils, Francis, parle même d'une "intervention divine" lorsque sa mère a commencé à écrire, au début de sa retraite. "Elle a pris le train, a eu envie de mettre des mots sur une feuille, et ne s'est jamais arrêtée", raconte-t-il. La poétesse est ce qu'on appelle une autodidacte. Elle n'a pas fait d'études et "cherche simplement la signification des mots dans le dictionnaire".

Déjà 14 prix obtenus

Depuis sa découverte de la poésie, elle a déjà obtenu quatorze récompenses et a même publié un recueil. L'écriture la "maintient en forme" selon Francis Dubreuil qui espère voir sa mère devenir "une future centenaire, qui marchera et aura toute sa tête !". Jeanine regarde aussi vers l'avenir et pense déjà au prochain thème du concours 2023 : "Les saveurs de la vie".