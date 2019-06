A Abbeville, le carnaval a fait son retour

Des trolls géants, des serpents, des animaux de la jungle... Sept immenses chars colorés sont partis de la gare d'Abbeville en début de soirée pour défiler dans la ville, sous les yeux des spectateurs. Mylène, venue avec son fils de 18 mois, ne voulait pas manquer le retour de cette tradition disparue depuis 1983 : "ça met un petit peu de vie dans la ville d'Abbeville et puis ça rassemble les gens", sourit-elle.

Les chars et les costumes du défilé ont été entièrement réalisés par des équipes de chantiers d'insertion de la ville, soit 14 personnes. Elles ont également accompagné les chars. De quoi rendre fier Emmanuel Sergent, adjoint au maire en charge de l'insertion : "Il était important de relancer le carnaval et en plus avec un vrai projet humain".

Les chars ont défilé de la gare d'Abbeville à la place du Général de Gaulle © Radio France - Hortense Crépin

Le cortège formé était aussi composé d'associations de la ville. Au total, 18 mois de travail ont été nécessaires pour permettre la préparation de cette parade.