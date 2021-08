À Abbeville, une trentaine de photographies de Robert Doisneau exposées jusqu'au 24 août

Robert Doisneau est exposé en ce moment à Abbeville ! Ce photographe français, né en 1912 et mort en 1994, s'est spécialisé dans les photos en noir et blanc, qui ont fait le tour du monde grâce à des cartes postales, mais aussi affichées dans les restaurants. Parmi les photos les plus célèbres : "Le baiser de l'hôtel de Ville", sur laquelle on voit un jeune couple s'embrasser en pleine rue devant la mairie de Paris. Il y aussi ces dizaines de photos d'écoliers, qui attendent impatiemment l'heure de la récréation ou envahissent les rues après leur journée de classe : "_C'est un photographe humaniste_, qui va au plus près de la diversité de l'humain, au plus près du quotidien, témoigne Patrick Absalon, responsable du musée Boucher de Perthes d'Abbeville. C'est pour cela que c'est un photographe qui peut parler à tout le monde".

Picasso et Manessier à l'honneur

À Abbeville, une exposition présente des travaux un peu moins connus de Robert Doisneau sur la thématique des Ateliers d'artistes. Parmi les photographies présentées : une de Pablo Picasso, en marinière. Mais aussi des photographies, parfois excentriques, qui prêtent souvent à sourire, où l'on voit les artistes dans leur atelier en pleine création, ou qui posent devant l'objectif de Doisneau. C'est le cas notamment de l'artiste picard Alfred Manessier.

Alfred Manessier, en pleine création dans son atelier, sous l'objectif de Robert Doisneau. © Radio France - Jeanne Daucé

L'œuvre de Robert Doisneau qui doit encore nous réserver des surprises : 450.000 négatifs de l'artiste sont conservés dans ses ateliers, à Montrouge, au sud de Paris. Ceux-ci sont régulièrement présentés dans des expositions partout dans le monde.

L'exposition est visible jusqu'au 24 août au musée Boucher de Perthes d'Abbeville. Pas de pass sanitaire demandé, car la jauge est fixée à 45 personnes.