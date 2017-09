À Accolay, on joute depuis 150 ans

Pour la première fois cette année à l'occasion des journées du patrimoine, les joutes nautiques d'Accolay sont au programme, au titre de patrimoine de village. Une histoire de village, qui dure depuis un siècle et demi, et qui se poursuit encore.

Deux barques en ferraille l'une face à l'autre, chacun une lance en bois de 3 mètres entre les mains, prêts à faire tomber son adversaire... "On est disposé un peu comme pendant les tournois de chevalerie à l'ancienne", explique Ludovic, jouteur depuis 25 ans.

Un véritable sport

Ce n'est pas parce que c'est traditionnel que ce n'est pas un sport à part entière. Les jouteurs sont équipés, préparent leurs bateaux, s'échauffent, s'étirent, pour être prêts à cet effort véritablement intense. "Ça ne dure que trois secondes, explique Ludovic. Mais si vous prenez deux jouteurs de 100kg par exemple, la pression sur le plastron, elle est de deux tonnes !". Il vaut mieux être bien accroché donc.

Malheur à celui qui tombe à l'eau dans le canal cependant, comme Benoit, lors de cet entrainement : "Elle est froide, très froide !, grelotte-t-il. Mais bon c'est un plaisir de jouter, même s'il pleut !". Il faut dire que les entrainement commencent en mai pour s'achever à la fin de l'été... quand l'eau est encore, à peu près bonne.

Tradition

Si toute l'année on s'entraine "à la parisienne", le type de joute le plus commun en France et officiel de la fédération, Accolay a ses propres joutes, traditionnelles, et qui ne se déroulent qu'une journée par an ! "On est sur des barques en bois, de tous petits trinquets, pieds nus, et poitrine nue", explique Christophe, qui est en charge de l'organisation chaque année de ces joutes traditionnelles.

Ludovic est champion Yonne-Nièvre de ces joutes traditionnelles, et ce qu'il a envie de transmettre, c'est la simplicité, le plaisir pris par tous, l'amitié qui se dégage de la pratique de ces joutes. Même si une fois sur le trinquet, il n'y a plus de copains qui tiennent !

"Comme tout sport traditionnel, y'a pas de sponsors, y'a pas de tralala ! C'est juste de l'amitié pure entre les gens" - Ludovic, jouteur depuis 25 ans

Vous pourrez apprécier les démonstrations, ou vous initier aux joutes samedi 16 et dimanche 17 septembre dans le cadre des journées du patrimoine, au pied du pont d'Accolay. Plus d'informations sur leur page Facebook.