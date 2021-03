A Albertville, Marine Le Mercier publie le deuxième tome des dessins sur son cancer du sein

On est ravis d'avoir en dessins des nouvelles de Marine Le Mercier d'Albertville. France Bleu Pays de Savoie a suivi Marine des premiers dessins sur sa page Facebook jusqu'au premier livre-recueil... et désormais un second tome toujours aux éditions Nombre 7 : "Le cahier de mes deux seins" avec en sous-titre "233". 233 : le nombre de jours du début de sa chimie aux derniers rayons de sa radiothérapie, avec 120 pages de dessins humoristiques, assez cash qui font voler en éclats les tabous et la peur de la mort.

Vomito ? - Marine Le Mercier

Partager son vécu, briser des tabous

Marine évoque le long parcours après le diagnostic, après les opérations. "Que ce soit la radiothérapie ou la chimie, les gens ne savent pas trop ce qui se passe. Où est-ce qu'on pique ? Les cheveux et tous les fantasmes. Non, je ne me suis pas réveillée un matin sans aucun cheveux ! Ah, je suis chauve ! Non, ça ne se passe pas comme ça. Je raconte tout, y compris quand je vomis. Je ne cache pas qu'il y a des moments difficiles, mais je prends toujours le parti d'en rire. Dans guérir, il y a rire. On me dit que c'est de l'art-thérapie. Mais nous sommes nombreuses à réagir ainsi."

On voit aussi dans ce quotidien l'importance de l'entourage, avec en premier lieu son fils.

"La personne que je suis devenue n'est plus la même qu'au début de l'aventure. Et cette personne me plaît." - Marine Le Mercier

Auto-portrait - Marine Le Mercier

Sortie un an après la fin de la chimio

Le second tome est publié un an après la fin de ses traitements. Plus qu'un symbole. "Un an après, je suis toujours là. J'ai à nouveau des cheveux. Je suis en pleine santé. J'ai repris le travail. La vie continue. Ce n'est pas qu'une partie noire de notre existence. On évolue tous avec les épreuves. La personne que je suis devenue n'est plus la même qu'au début de l'aventure. Et cette personne me plaît." Ne comptez pas sur Marine pour se plaindre. La positive attitude de la jeune femme est toujours aussi impressionnante et contagieuse.

Marine ne cache rien. Même pas la peur. - Marine Le Mercier

Marine Le Mercier a créé une association pour rencontrer et aider les malades du cancer, mais le Covid 19 la prive de ces contacts. Elle a publié des dessins pour un manuel des kinésithérapeutes sur les soins après l'opération du sein, etc... Bref, elle ne manque pas de projets.

Le lien pour commander : c.lahondes@nombre7.fr dans un premier temps car le serveur de son éditeur a fait partie des victimes de l'incendie du Data Center à Strasbourg.

Sinon quand le serveur sera réparer : https://librairie.nombre7.fr/livres-illustres/2427-mon-cahier-de-des-seins-tome-2-233-jours-9782381534886.html?fbclid=IwAR1GdD0n7erXyW_Z46tEDY_Rg91-7ie5-bdqekA0smliKxgNgvXqqAbYCd8

Vous pouvez contacter Marine sur sa page Facebook : marine_illustration

Un bras d'honneur à la sinistrose - Marine Le Mercier