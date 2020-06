En Savoie, Marine publie son journal intime de dessins d'humour sur son cancer du sein

Marine n'est pas une dessinatrice professionnelle. Elle travaille dans le secteur de la recherche d'emplois sur Albertville. Elle a toujours eu la passion du dessin. C'est à l'occasion de la maladie qu'elle s'est lancée pour croquer son quotidien de patiente, dédramatiser et donner du courage aux autres.

Nous avions rencontré en janvier dernier Marine Le Mercier au tout début de l’aventure des dessins qu'elle a commencé à publier sur sa page Facebook : marine_illustrations. Depuis, sa page est suivie par deux fois plus de personnes - 5.500 ! - et les témoignages de reconnaissance affluent de la France entière. Le passage en télévision ne lui a pas donné la grosse tête, le succès non plus. Ce n'est pas le genre de la maison.

Et surtout, à venir, le premier tome d'une trilogie de ses dessins va sortir en librairie aux éditions "Nombre7", basé à Nîmes. La totalité de l'oeuvre est regroupée sous le titre : "Mon cahier de des seins".

Vous pourrez le lire fin juillet- début août. On a eu la chance de le feuilleter sur la tablette numérique que Marine utilise pour ses oeuvres quotidiennes.

Marine une dessinatrice iconoclaste, publiée ! Copier

Premier tome © Radio France - Marine Le Mercier

Dire les choses telles qu'elles sont

La publication est vraiment une rencontre avec une maison d'édition de Nîmes. Avant la connexion de confiance, Marine a bien failli renoncer avec les premiers retours d'éditeurs qui "pensaient plus au marketing. Ils m'ont même demandé de dessiner une Marine plus sexy ! Je crois qu'on ne sait pas bien compris, là !".

Si cela fait rigoler une malade pendant une journée de souffrance, j'ai gagné. - Marine Le Mercier

Marine dessine "les choses telles qu'elles sont" , et c'est la clé de son succès. "Pas d'auto-censure. J'ai une grosse pression avec le bouquin, même si j'ai l'air détendue, nous confie la jeune maman qui déborde de peps et d ondes positives. J'ai joué la transparence. Et je prends le risque de déplaire. Si cela a pu faire rigoler une malade dans une journée de souffrance, j'ai gagné."

Princesse délivrée - Marine Le Mercier

La solitude des malades du cancer pendant le confinement

Marine a fini chimio et radiothérapie. Elle en est à la pénible hormonothérapie. "Je vais bien." Elle n'est pas du genre à se plaindre mais elle s'inquiète de l'isolement des malades abandonnés à eux-mêmes durant les semaines de confinement. "On a arrêté les soins de confort indispensables. Les associations d'aide ne peuvent plus venir à l'écoute des souffrances. Et pire encore, de nombreux examens ont été retardés voire annulés. Ce qui va générer des diagnostics tardifs. Les conséquences du Covid 19 sont dramatiques et personne n'en parle. Il faut d'urgence revenir à la normale. Les malades du cancer ont besoin d'être accompagnés."

Raison pour laquelle elle a continué à publier sur sa page Facebook alors qu'elle était censée se mettre en retrait avant la publication du livre.

Des malades oubliés pendant le confinement Copier