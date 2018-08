Et si vous embarquiez pour aller au marché ce matin ? A Amboise chaque dimanche matin depuis début juillet une association de bateaux traditionnels de Loire (les toues à fond plat) vous propose de faire la traversée du fleuve. Une façon de ne pas galérer en voiture pour trouver une place de parking le jour du marché, une façon aussi de se réapproprier le fleuve royal.

L'association organise déjà ce type de traversée en ce moment sur les communes voisines de Rilly-sur-Loire et Veuves dans le Loir et Cher. Ce sont des toues, ces barques à fond plat typique de la Loire qui effectuent la traversée à chaque fois en contournant l'Ile d'Or, des navettes en continue de 9h à 13h30 le dimanche. Aurélien est l'un des salariés de l'association.

La Loire pour les gens d'Amboise et d'ailleurs n'est plus dans la tête des gens et donc l'idée c'est d'essayer de réinviter cette population locale à revenir sur le fleuve parce que les gens en ont besoin. Avant la Loire c'était l'usine parce qu'on travaillait dessus, maintenant c'est un mur. Les gens n'ont plus les mêmes loisirs, plus la même accessibilité dont on essaye de participer à çà, quand les gens ont envie de venir, cela nous motive - Aurélien l'un des salariés de l'association