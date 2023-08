À Amélie-les-Bains, un festival vieux de plus de 80 ans continue de faire recette

Il n'a été suspendu que pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la crise du Covid, le festival "Danses et Musiques du Monde" d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) créé en 1937, célèbre cette année ses 87 ans et sa 80° édition. Un tour de force pour un événement qui mobilise toute la vallée et se maintient grâce à l'abnégation des 80 bénévoles de l'association "Danses et Musiques du monde" d'Amélie-les-Bains.

300 personnes à loger

Ce festival est le plus vieux du CIOFF, le Comité International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels, un organe de l'UNESCO, qui lui permet d'attirer en Haut Vallespir des ensembles folkloriques venus du monde entier, "mais ça n'est pas tout de faire venir tout ce monde jusqu'ici. Il faut tous les loger, les nourrir, les transporter" énumère le président du festival, Julien Legendre. Et pour toutes ces missions du quotidien, on s'en remet aux 80 bénévoles de l'association, qui se mobilisent pour chapeauter les groupes, les conduire de l'internat d'un lycée qui les accueille plus bas dans la vallée à leur point de déjeuner et les accompagne dans leur quotidien "sans eux ce ne sera pas possible" applaudit le président d'association.

Surveiller ses prix pour continuer d'être attractif

C'est aussi ce qui assure la pérennité du festival. L'événement doit composer entre rémunérations des artistes et attractivité pour un public dont le budget est de plus en plus restreint, notamment en période d'inflation. " Depuis plusieurs années on est passés sur une formule de cinq jours, ça nous permet de multiplier les formats et les rendez-vous gratuits, mais on doit maintenir des shows payants. Les artistes sur scène sont tous pro ou semi-pro et il faut penser au coût de leur voyage, même s'ils participent au festival dans le cadre de tournée, ça représente quand même des frais pour eux." explique Julien Legendre.