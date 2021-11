A Amiens, des boites de Noël pour les plus défavorisés

Assurer un Noël convenable à ceux qui n'en ont pas tellement les moyens, c'est la mission que s'est fixée l'association Sarb'Arc'Am, un club amiénois de tir à l'arc et à la sarbacane. Cette année, ses membres reconduisent donc une opération mise en place l'an dernier : les boites de Noël.

Cinq ingrédients indispensables

Le principe est simple : remplir une boite à chaussures d'un ensemble de petits articles. La règle est la suivante : un accessoire chaud, une sucrerie, un produit d'hygiène ou beauté, un jeu ou livre, et un petit mot sur une carte.

Pour participer, plusieurs méthodes : "Les gens peuvent composer eux-mêmes une boite de Noël et nous l'apporter, par exemple au social club de Shopping promenade, à Amiens Nord, explique Isabelle. Ils peuvent aussi simplement _nous apporter des objets qui serviront à composer des boites_. Un paquet de chocolats, de vieux gants ou bonnets,... cette fois si au siège de l'association, à Amiens Sud."

Un manque de produits masculins

Les bénévoles notent d'ailleurs qu'il est plus facile de faire des boites destinées aux femmes qu'aux hommes. "On manque surtout de produit d'hygiène. On recherche donc autant que possible _des produits masculins ou mixtes_, pour les adultes comme pour les enfants d'ailleurs", explique Sébastien, co-président de l'association.

L'an dernier, l'association a ainsi pu composer quelques 150 boites, et une trentaine de cadeaux complémentaires. Cette année, l'opération de collecte de dons est prévue jusqu'au 15 décembre.