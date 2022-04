À Amiens, la nouvelle passerelle sur la Somme fait débat

Il y aura bientôt un nouveau point de traversée sur la Somme à Amiens. Une nouvelle passerelle, en travaux depuis l'automne 2019, est sur le point d'être achevée entre la rue de Verdun et le chemin de halage qui longe les hortillonnages. Ouverture prévue pour fin avril, inauguration le 5 mai. Mais alors que la structure prend forme, son design interroge.

L'aspect d'ensemble déjà, dans un style très moderne qui tranche avec le décor, entre les berges vertes et les maisons traditionnelles. "C'est moche", assène un promeneur. "De la ferraille qu'on met dans un endroit naturel, on est sur les hortillonnages...". "Dans ce cadre aussi magnifique et préservé, un peu ancien, je trouve que ça fait trop moderne, et c'est dommage. Je trouve que ça casse un peu le paysage", complète une autre promeneuse.

Un parti-pris moderne et des avis très contrastés

"C'est peut être la nouveauté qui nous fait réagir de cette façon, on s'habituera peut-être avec le temps en se disant que pourquoi pas, que ce n'était pas une si mauvaise idée", tempère son ami. "Mais le gris est peut-être un peu trop audacieux".

D'autres portent un regard plus bienveillant : "L'esthétique, c'est magnifique. Non vraiment c'est une belle réalisation", estime Brigitte, dont la maison sur le chemin de hallage donne directement sur la passerelle. Elle aimerait surtout que des bornes soit posées à l'entrée du chemin pour ne permettre qu'aux voitures des riverains de passer. "C'est moderne, c'est pas mal, c'est design", estime quant à elle une passante.

L'objectif d'ouvrage à la fois résistant et fin

Mathieu Devrelle, responsable d'opérations pour Vallée Idéale Développement, la société en charge du projet, apporte une première explication : "On a voulu une passerelle la plus fine possible, donc on a pris l'option de mettre en place une passerelle avec un caisson métallique en acier qui nous permet d'avoir une structure la plus résistante possible et la plus légère possible esthétiquement parlant".

Une structure en bois par exemple, certes plus raccord avec le paysage, aurait posé quelques soucis selon lui : "La structure aurait été beaucoup plus épaisse, et au niveau du revêtement ce n'est pas quelque chose de très opportun. Le bois peut mal résister aux intempéries contrairement au béton où on a quelque chose d'assez intéressant, et qui permet toujours d'avoir un ouvrage fin et résistant".

Des hippopotames qui étonnent

Côté design, un autre élément interroge : sur les ascenseurs, installés de part et d'autres de la Somme pour les personnes à mobilité réduite, un bardage fuselé représente des hippopotames paissant paisiblement, survolés par une montgolfière discrète. Des animaux pourtant assez peu typiques des bords de Somme.

Là aussi le choix laisse dubitatif certains passants. Florence a d'ailleurs du mal à reconnaitre les bestioles : "Qu'est-ce que c'est un cheval ? Non, un rhinocéros... ah ! Un hippopotame peut-être ? Oui c'est curieux". "C'est sûr qu'en Picardie, un hippopotame on n'en voit pas tous les jours", s'esclaffe le premier promeneur.

Un hommage à Jules Verne

D'autres prennent les choses avec philosophie comme Noël : "Avec le réchauffement climatique, peut-être que dans quelques années on verra des crocodiles dans la Somme, qui sait ? Et des animaux exotiques... On sera moins dépaysés comme ça !"

Là encore il y a une explication à ce choix surprenant de prime abord : "C'est surtout une image qui rappelle l'univers de Jules Verne. Les voyages, les semaines en ballon...", explique Mathieu Devrelle. Une idée plus évocatrice avait d'abord été envisagée "Initialement on avait pensé à un poulpe ou quelque chose comme cela. Mais ça pouvait faire redondance avec ce qu'on pouvait trouver déjà sur Amiens donc on a opté pour un dessin plus généraliste qui rappelle les voyages de Jules Verne dans leur ensemble. "