À Amiens, Mégacité se redessine avec des allures de street-art

Mégacité entreprend un projet de restauration de sa façade en lien avec deux artistes de l'association Curb, spécialisée dans la culture urbaine. Derrière ce choix artistique, les élus de la métropole défendent une volonté politique forte. La fresque devrait être terminée le 25 septembre, quatre jours avant l'ouverture du premier salon de l'auto-moto-mobilité à Mégacité à Amiens.

Cette œuvre, entièrement financée par la métropole hormis le nettoyage, a coûté 53 000 euros. © Radio France - Lison Bourgeois

"Il y a peu près 2 000 m² de peinture à faire, et on va essayer de le faire en deux semaines", explique Clément Laurentin. Il est l'un des deux artistes engagés sur cette fresque. Un projet grandiose qui le sort complètement de sa zone de travail habituel : "Moi, je suis un peu plus aguerri sur des fresques plus petites, beaucoup plus détaillées. Là, sur ce genre de bâtiment, ça servirait à rien de faire des petits personnages ou des choses comme ça".

C'est justement cette architecture qui a inspiré Yann Colignon, le directeur de l'association spécialisée dans la culture urbaine nommée Curb . "L'idée était de pouvoir voir cette œuvre en passant en voiture, sans avoir l'obligation de s'arrêter. C'était aussi de remettre la lumière sur un bâtiment qui n'en avait plus beaucoup, bloqué entre le Zénith et le stade", se souvient-il.

La fresque devrait être terminée le 25 septembre, quatre jour avant l'ouverture du premier salon de l'automobile à Mégacité à Amiens. © Radio France - Lison Bourgeois

La fresque complète représentera un diamant coloré avec un camaïeu de bleu. Marc Zeitoun, le directeur général de Mégacité, veut ouvrir ce lieu à toutes et tous. "Nous accueillons plus de 300 000 visiteurs chaque année. C'est pratiquement trois fois la population d'Amiens. Donc c'est une valeur ajoutée sur la culture, l'ambiance et la création", assure-t-il.

"Le street-art à Amiens a pour objectif premier d'émerveiller"

Cette œuvre, entièrement financée par la métropole hormis pour le nettoyage du site, a coûté 53 000 euros. Un investissement qui a beaucoup de sens pour Paul-Eric Dècle, vice président d'Amiens Métropole en charge du Tourisme. "On a adopté en début de mandat une stratégie culturelle et une stratégie touristique avec différents axes à mettre en place d'ici la fin du mandat. Parmi ces axes, il y a vraiment le fait que la culture puisse s'inviter dans la ville et qu'elle soit visible de toutes et tous. Et même de ceux qui n'ont pas forcément prévu de venir à cet endroit précis pour voir quelque chose de culturel ou quelque chose d'artistique", avance-t-il.

Paul-Eric Dècle assure que l'objectif de cette fresque est aussi de "surprendre les Amiens et les touristes, pour qu'ensuite ils s'émerveillent sur quelque chose qu'ils n'ont pas forcément prévu de voir". Puis il conclut : "donc le street-art à Amiens a pour objectif premier d'émerveiller et de magnifier la ville, et ensuite d'inciter les uns et les autres à aller plus loin dans la visite de la ville".