À Amiens, séance dédicaces avec les fans de Michou pour la sortie d'un livre dédié à la star de cabaret

C'est leur deuxième ouvrage consacré au parcours de Michou et à la création de son cabaret : Sylvain Dufour, François Soustre et Catherine Jacquart, la nièce de Michou, étaient en séance de dédicaces à Amiens ce jeudi pour "La nuit en bleu". Figure du cabaret et natif d'Amiens, Michou reste une référence pour les Picards, deux ans après son décès.

"Les Amiénois, les Picards restent attachés à Michou", constate François Soustre. "Les gens sont très heureux de s'apercevoir que le cabaret Michou continue, on les voit timidement revenir", explique Catherine Jacquart, qui a repris le flambeau depuis le décès de son oncle. "Ce qui nous touche pour le lancement de ce second livre, c'est le lien avec les Picards. Dans le menu du cabaret, on a toujours de la flamiche et du rollot, plaisante Sylvain Dufour. On est un peu amiénois quand on va Chez Michou à Paris !"

Des fans au rendez-vous

Les fans de Michou étaient d'ailleurs au rendez-vous pour cette séance dédicaces. "J'ai encore des photos du cabaret, lance l'un d'eux, la gorge nouée.C'était un personnage extraordinaire comme on en fait plus. C'était un super bonhomme !" "Il était très connu partout, il avait sa vie parisienne, mais _il n'a jamais renié ses origines picardes_", ajoute Françoise.

"On ne pouvait pas passer inaperçu au cabaret, conclut un autre habitué. Dès qu'il savait que des picards étaient dans la salle, car il savait tout, il le disait ! C'était un avant-gardiste, il a fallu du courage pour lancer une revue transformiste à l'époque !"