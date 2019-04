A Andernos, Guillaume Canet et Marion Cotillard déclarent leur amour au bassin d'Arcachon

Guillaume Canet, Marion Cotillard ou encore Gilles Lellouche étaient ce mercredi soir à Andernos (Gironde) pour présenter "Nous finirons ensemble", la suite du film "Les petits mouchoirs". L'occasion pour le réalisateur, sa femme et le reste de la bande, de déclarer leur flamme à la région.

Andernos-les-Bains, France

C'était important pour l'équipe d'être ici ce soir devant vous", lance Guillaume Canet devant le public du cinéma Le Rex à Andernos-Les-Bains (Gironde). Ils étaient en tout 400 à visionner le dernier film du réalisateur en avant-première ce mercredi soir. "Nous finirons ensemble" est la suite du film "Les petits mouchoirs" qui a cartonné en salle en 2009. Il sortira ce vendredi 19 avril dans les salle de cinéma de Gironde, en avant-première.

Guillaume Canet et Marion Cotillard avec le public d'Andernos © Radio France - Nina Valette

Neuf ans plus tard

Sur le grand écran, Eric (Gilles Lellouche), Marie (Marion Cotillard) ou encore Vincent (Benoit Magimel) se retrouvent sur le Bassin, dans la maison de vacances de Max (François Cluzet). Après la perte de leur ami Ludo (Jean Dujardin) dans "Les petits mouchoirs", la petite bande a quelques difficultés a garder le lien. En revanche, dans la vraie vie, ils étaient quasiment tous là ce mercredi, a Andernos. Même José Garcia, le petit nouveau. Dans la salle, les spectateurs sont unanimes : "il est encore mieux que "Les petits mouchoirs", répètent les fans.

José Garcia rejoint la troupe pour la suite du film Les petits mouchoirs © Radio France - Nina Valette

Deux déclarations d'amour au Bassin

Tour à tour, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont déclaré leur amour au Bassin d'Arcachon, où le film est tourné encore une fois. "Evidemment c'est un plaisir de montrer le film ici. Dans cette région qui nous a adopté",raconte Marion Cotillard. Avant d'ajouter : "quand j'ai découvert cette région, j'avais le cœur brisé à chaque fois que je devais partir, j'avais envie de revenir immédiatement. _C'est là où nous avons fait notre nid... Voilà... j'ai une petite émotion_… (les larmes lui monte NDLR). C'est là où nos enfants sont heureux. C'est vraiment particulier d’être ici", insiste l’actrice.

Même émotion pour Guillaume Canet. Celui-ci a fait le nécessaire pour que le film sorte plus tôt dans notre région (le 19 avril, contre le 1er mai pour le reste de la France). Une sorte de cadeau pour les habitants de la Gironde. "C'est vraiment génial d'être ici. Dans la salle, forcément, j'ai beaucoup d'amis. Ça fait pratiquement 30 ans que je viens ici, et maintenant j'habite ici. C'est un grand moment . _J'aime beaucoup la région, et je veux la mettre en valeur_", souligne l’acteur réalisateur sous les applaudissements des spectateurs.

Guillaume Canet qui vient d’accepter d'être la parrain du futur cinéma d'Andernos, tout un symbole.