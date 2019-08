A Annecy, Bonlieu scène nationale mise sur les abonnés

Ce samedi à Annecy, Bonlieu scène nationale lance sa campagne d’abonnements pour la saison 2019-2020. Des abonnés de plus en plus nombreux qui auront à choisir parmi 90 spectacles différents.

Haute-Savoie, France

C’est une particularité de la scène nationale annécienne. Chaque année, Bonlieu attire de plus en plus d’abonnés. "Ils étaient 8 500 en 2018 et 9 350 cette année", explique Salvador Garcia. Une hausse de 10% qui a de quoi satisfaire et conforter dans ses choix le patron de Bonlieu scène nationale (BSN). "Il faut rendre hommage à ce public. Ici, les salles sont pleines et pas uniquement pour les spectacles les plus populaires. Franchement, merci le public."

25% des abonnées de Bonlieu scène nationale ont moins de 26 ans

De plus en plus souvent, les artistes me disent : on a envie de venir à Annecy et de voir ce public là." Salvador Garcia, directeur de Bonlieu scène nationale

ECOUTEZ Salvador Garcia, le directeur de Bonlieu scène nationale. Copier

Ouverture de la campagne d’abonnements

Ce samedi, dès 9 heures, BSN lance sa campagne d’abonnement pour la saison 2019-2020 durant laquelle 90 spectacles et 230 représentations seront proposés. Comme chaque année, certains irréductibles de la scène nationale annécienne auront passé une partie de la nuit devant les portes de Bonlieu, histoire d’être les premiers servis. "Nous avons pris l’habitude d’ouvrir les portes du théâtre à 7 heures pour leur offrir le café", indique Salvador Garcia.