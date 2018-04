La chapelle Sainte-Marie, à Annonay, en Ardèche, a été inaugurée ce vendredi soir. Désacralisée depuis le début du 20e siècle, et quasiment plus utilisée par la municipalité ces dernières années, elle abrite désormais la compagnie de danse La Baraka, du chorégraphe annonéen Abou Lagraa.

Le patrimoine historique et la création contemporaine en un même endroit. A Annonay, la chapelle Sainte-Marie était inaugurée ce vendredi soir. Entièrement restaurée et aménagée, elle abrite désormais une salle de répétition pour la danse.

C'est la Compagnie La Baraka, fondée par le chorégraphe Annonéen Abou Lagraa qui s'y installe.

A l'intérieur, impossible d'oublier que quatre siècles nous contemplent. Un immense retable se dresse au fond de la chapelle. Des peintures religieuses ornent les murs, le plafond en bois est peint lui aussi (il date de 1686!).

Du couvent au studio de danse, en passant par la case prison

La chapelle Saint-Marie a été construite au début du 17e siècle. Elle a vu successivement passer des religieuses, (vivant au couvent attenant) qui apportaient leur aide à des jeunes filles pauvres.

Après la Révolution, le lieu est transformé en prison où sont retenus des soldats austro-hongrois.

1802 signe le retour des Sœurs : les Ursulines éduquent 80 jeunes Annonéennes déshéritées.

Le couvent et la chapelle redeviennent municipaux en 1905 et accueillent pendant la première guerre mondiale des réfugiés venant de la Meuse puis d'Autriche-Hongrie. La Chapelle sert plus tard de dépôt municipal.

Elle est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ces dernières années, elle était de moins en moins ouverte au public, en raison des dégradations du temps et de l'absence d'aménagement moderne.

Une nouvelle vie

Ce sont en fait deux projets qui se sont rencontrés : Abou Lagraa voulait installer sa Compagnie dans sa ville natale. La municipalité souhaitait redonner vie à la Chapelle, laissée quasiment à l'abandon. Le secrétaire d'Etat ardéchois Olivier Dussopt ne voulait pas manquer l'inauguration. C'est lui, alors qu'il était maire d'Annonay, qui a initié le projet.

C'est le fruit de quatre ans de travail. C'était un pari... un pari réussi! - Olivier Dussopt

La chapelle a été entièrement rénovée et aménagée. 950.000 euro d'investissements au total, pour refaire le toit, les murs, créer des accès, des loges, installer un système de chauffage et de ventilation derrière l'immense retable, restaurer les peintures religieuses...

C'est un écrin splendide. C'est un cadeau de la vie de pouvoir travailler dans un lieu aussi magique. C'est une inspiration totale - Abou Lagraa

D'autres compagnies de danse ont déjà prévu de venir en résidence à la chapelle Saint-Marie. La Baraka met à leur disposition, en plus de ce studio exceptionnel, quatre appartements, qu'elle loue à l'année à Annonay. Le Théâtre national de Chaillot à Paris et le Théatre de la ville au Luxembourg sont partenaires de ce projet. D'ailleurs une troupe luxembourgeoise termine tout juste une session, cette semaine.

De la vie et de l'emploi

La nouvelle vie de la chapelle Sainte-Marie va redynamiser le quartier. L'installation de la compagnie la Baraka amène une dizaine d'emplois sur Annonay, sans compter l'activité liée à la venue des danseurs en résidence.

Une chapelle et une compagnie ouvertes sur Annonay

A chaque résidence, des répétitions seront ouvertes au public gratuitement. La compagnie La Baraka compte aussi tisser de vrais liens avec Annonay et les Annonéens, en proposant des ateliers aux scolaires, aux personnes âgées, aux jeunes handicapés de l'Institut Médico-Educatif ou encore aux femmes et à leurs enfants via les centres sociaux des quartiers Nord.

Avant ça, des visites guidées de la chapelle Sainte-Marie, seront organisées le samedi 28 avril.

PLUS D'INFO sur le site de la comapgnie d'Abou Lagraa, La Baraka.