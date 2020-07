À Argenton-sur-Creuse, le Festival Debussy maintenu malgré le Covid-19

C'est inévitablement une édition pas comme les autres du Festival Debussy qui a lieu cette année à Argenton-sur-Creuse. Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet, quatre journées de concerts sont proposées, en plein air dans les Jardins de la Grenouille. La jauge de spectateurs est réduite pour respecter la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire pour se déplacer avant de s'installer à sa place. Mais l'esprit de la culture doit vivre. "Elle est un vecteur de partage et un marqueur essentiel d'une société en bonne santé", écrit l'équipe du Festival Debussy sur son site Internet.

Des concerts gratuits auront lieu pendant ces quatre jours. Et pour les représentations payantes, les tarifs sont abordables : 15 euros et même 10 euros pour les tarifs réduits (mineurs ; étudiants de moins de 26 ans ; demandeurs d'emploi ; bénéficiaires du RSA). La première soirée de concerts a lieu ce jeudi. À 19h et 21h, Jean-François Zygel et Thomas Enhco se livrent un duel d'improvisation.