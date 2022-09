À Arnay-le-Duc, le Musée de la Lime attire les curieux pour les Journées européennes du patrimoine

Le Musée de la Lime, oui cela existe ! Un lieu insolite qu'il est possible de visiter à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or) notamment pendant les Journées européennes du patrimoine ces 17 et 18 septembre 2022. Pendant cet événement, on aurait tendance à se diriger vers les incontournables comme le Musée des Beaux-Arts de Dijon, les châteaux de Châteauneuf-en-Auxois ou encore les Hospices de Beaune. Mais c'est toute la magie du concept, découvrir des lieux plus insolites, moins connus.

Le musée possède une collection de près de 500 limes. © Radio France - Dimitri Morgado

Un lieu de mémoire

Le musée a été ouvert en 2019 par l'association "Mémoires de la lime". Il permet de faire l'état des lieux de l'activité de fabrication de limes qui a été incontournable dans la commune. Entre 1845 et 1958, en usine et jusqu'en 1977 en production artisanale. À travers la visite de l'unique salle du musée, on découvre des marteaux, des machines, et puis une collection de 500 limes. Et de toutes les sortes. Allant de la minuscule, destinée aux horlogers, à la grande conçue pour limer les dents des chevaux. Le petit plus de ce musée ? Son président. Raymond Thierry raconte avec passion la vie de ces objets.

Raymond Thierry, le président du Musée de la Lime, connaît l'histoire de ces objets sur le bout des doigts. © Radio France - Dimitri Morgado

Des visiteurs ravis

Un passionné qui sait transmettre son savoir. Du côté des visiteurs, l'effet est immédiat. "On n'avait jamais entendu parler de cette fabrication ici à Arnay-le-Duc, mais c'est exceptionnel, raconte Noëlle. On devrait vraiment en parler plus que ça." Richard, qui l'accompagne, renchérit, des étoiles plein les yeux : "Toutes ces limes c'est fantastique, j'admire, j'admire !" Paul et sa femme sont, eux, venus un peu par hasard, grâce à ces Journées européennes du patrimoine. "On a été attiré par le côté insolite et en fait, explique-t-il. On est agréablement surpris parce que la lime, c'est tout un monde quoi."

Informations pratiques

Pour ces Journées européennes du patrimoine, il est encore possible de visiter le Musée de la Lime ce dimanche 18 septembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Il se situe au 15 de la rue Saint-Jacques à Arnay-le-Duc, à côté du Musée des Arts de la Table.