Le monde culturel et artistique d'Aubusson organise une déambulation. Les Creusois sont invités à leur faire parvenir des textes sur l'importance des arts et de la culture dans leurs vies.

À Aubusson, le monde des arts et de la culture nous invite à déambuler

"Vous nous manquez !" C'est le cri lancé par les représentants aubussonnais des arts et de la culture. Pour se retrouver,pour célébrer les arts et le spectacle, pour protester aussi contre la fermeture prolongée des lieux de culture... ils invitent tous les Creusois à une déambulation, samedi 20 mars. Les organisations professionnelles appellent à deux jours de mobilisation, le weekend des 20 et 21 mars.

À Aubusson, l'initiative vient de l'équipe de la Scène Nationale, du café-spectacle Le fabuleux destin, du cinéma Le Colbert, de la Cité Internationale de la Tapisserie et des acteurs culturels du territoire. Elle est baptisée "le printemps est inexorable" : rendez-vous fixé à 14h devant le théâtre Jean Lurçat, la déambulation prendra ensuite la direction du café-spectacle, puis de la Cité internationale de la Tapisserie, du cinéma Le Colbert, avant de revenir sur le parvis du théâtre. Le tout, dans le respect des gestes barrières.

Avant ce rendez-vous, les organisateurs invitent les Creusois à leur écrire : "dites-nous, en une phrase comme en cent, ce que les arts et la culture apportent à vos vies". Les textes seront ensuite lus et affichés, samedi. Il faut les faire parvenir à l'adresse suivante : communication@snaubusson.com