À Aubusson, le Réseau Bulle 23 a repris les séances de cinéma adaptées aux enfants autistes

Les séances de cinéma dédiées aux enfants autistes ont repris au cinéma Le Colbert à Aubusson, avec ce dimanche, un deuxième film depuis le déconfinement. Des rendez-vous appréciés par les enfants et leurs parents, et toujours organisés par l'association Réseau Bulle 23.

Au programme matin au cinéma Le Colbert d'Aubusson : "Dreams", un film d'animation. Dans la salle, des enfants et des adolescents autistes avec leurs parents. Une séance privée et un film diffusé dans des conditions particulières pour que les participants puissent apprécier le moment en toute quiétude.

Un son et une luminosité d'écran moindres

"La lumière et le son sont baissés d'environ 40%, les enfants peuvent sortir de la salle, se coucher au milieu des allées," décrit Marie-Christine Schulz, directrice de l'association Réseau Bulle 23. Le cinéma est fermé on ne dérange personne. Ça permet aux enfants de passer un bon petit moment, de découvrir le cinéma comme les autres enfants et avoir une histoire à raconter à la rentrée."

Le cinéma Le Colbert à Aubusson. © Radio France - Simon Cardona

L'organisatrice de ces séances et aussi mère d'une enfant autiste. Anaëlle, adolescente de 17 ans, est habituée des salles obscures classiques. Elle "s'en fiche du bruit et du monde". Mais elle reconnait que ces séances spéciales soient plus pratiques et agréables pour les autres spectateurs.

L'inclusion n'est pas qu'à l'école, elle peut aussi passer par le cinéma

Organiser ces séances peut justement permettre à ces enfants de faire un premier pas dans les salles obscures, avant un jour, comme Anaëlle, d'aller au cinéma les autres jours de la semaine. "On parle d'inclusion, mais l'inclusion n'est pas qu'à l'école ou dans les transports, mais dans la vie sociale, défend Marie-Christine Schulz. Ça peut très bien passer par le cinéma parce que ça crée de la communication."

Pour la rentrée, si la crise sanitaire du COVID-19 le permet, Marie-Christine Schulz et l'association Réseau Bulle 23 essayeront d'organiser des séances de film destinées à un public d'adulte.