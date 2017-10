A Aulnay-sous-Bois, le Louvre s'installe pour la première fois dans un centre commercial

Pendant deux semaines, le Louvre expose des copies d'oeuvres dans un centre commercial. Une première qui se déroule à Aulnay-sous-Bois, au centre OParinor, jusqu'au 8 octobre.

20 m² d'exposition, avec des reproductions de sculptures et de tableaux. Le musée du Louvre s'est installé au coeur du centre commercial OParinor d'Aulnay-sous-Bois jusqu'au 8 octobre. "J'ai vu marqué 'le Louvre' alors je me suis demandé ce que c'était" explique cette cliente qui parcourt l'exposition, "c'est bien mais il faut aller au musée" complète cette autre.

Les rares clients qui s'arrêtent sont ravis mais la plupart peinent à lever leur nez du caddie. "Je pensais que c'était un panneau publicitaire" explique un père de famille. "Les gens viennent pour se faire plaisir, acheter des choses, mais pas pour voir de la culture" estime une vendeuse dont la boutique donne sur l'exposition.

"Jouer sur l'effet de surprise"

Pourtant, c'est bien l'enjeu du dispositif, séduire dans un endroit inattendu. "On a voulu jouer sur l'effet de surprise" assume Cathy Losson, en charge de la démocratisation culturelle au musée du Louvre, qui souhaite "aller à la rencontre des gens et engager le dialogue avec eux".

Des médiateurs sont présents les mercredi, samedi et dimanche et pour que "que les gens viennent au musée ensuite", des places sont offertes aux visiteurs. "Les clients sont surpris et curieux : c'est un accès à la culture et proposer une expérience shopping différente" se défend Florent Druelle, le directeur du centre commercial.