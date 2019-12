A Auxerre, pour Noël, on fait ses cadeaux soi-même

Auxerre

Pas mal d'imagination et un peu d'effort, c'est la recette de Mirka. Cette maman auxerroise ne conçoit pas Noël sans faire elle même ses cadeaux , à ses proches, à ses enfants surtout. "Je leur fais toujours un petit truc donc cette année ils ont droit à une robe de chambre et un petit pyjama un petit peu rigolo avec des tissus qui s'allument la nuit."

"Un cadeau fait par mamie ça fait toujours plaisir": Claudine

A Auxerre ces dernières semaines, des ateliers sont organisés pour aider ceux qui souhaitaient confectionner leurs cadeaux de Noël pour leurs proches. Claudine s'active sur sa machine à coudre. Elle participe à un atelier couture à Auxerre. Là elle se fait plaisir. Une jupe pour elle pour Noël. Elle a aussi confectionnée une jolie robe pour sa petite fille. "Un cadeau fait par mamie pour Noël ça fait toujours plaisir. "

C'est Catherine Fiévé qui organise ce genre d'atelier dans sa boutique de couture à Auxerre. "Dans les tissus par exemple, on a du bambou. Et beaucoup de gens viennent pour confectionner eux même leur petite serviette démaquillante. C'est des idées de cadeaux, de petits cadeaux, qui font très plaisir et qui ne sont pas onéreux à réaliser. "

"Une paire de boucles d'oreilles, c'est moins de 10 euros ": Mélanie de Cultura

Personnaliser un tee shirt , un vase, ou fabriquer un bijou, c'est évident que ça coute moins cher que de l'acheter dans un magasin. Mélanie anime l'atelier créatif chez Cultura à Auxerre. "Une paire de boucles d'oreilles en gros, le support est à peu prêt de 3 euros. On va dire moins de 10 euros avec la pochette cadeau qui va avec. "

Un petit terrarium ou des cosmétiques maison c'est aussi 10 euros en moyenne si on le fait soi-même.