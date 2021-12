A Auxerre, on fait ses courses de Noël dans l'incertitude

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas, les magasins sont même désormais ouverts chaque dimanche jusqu'à la fin de l'année, mais d'un autre côté, la situation sanitaire en France se complique.

Difficile donc d'envisager la préparation d'un repas, les invitations, et même les cadeaux, si on ne sait pas exactement comment la situation peut évoluer, si elle empirera ou pas.

On fait les choses au jour le jour

Maud déambule dans la galerie marchande des Clairions, ce dimanche 5 décembre, à Auxerre. Cette année, pas de préparatifs trop en avance. "L'année dernière nous étions tous confinés, quelqu'un avait le Covid chez nous. C'est peut-être irrationnel, mais je ne veux pas trop en faire, juste au cas où" confie-t-elle.

Maud choisit de ne pas trop en faire cette année. Copier

Même chose du côté de Stéphanie, dans un magasin de jeux vidéos. "On a prévu un petit repas, rien de bien exceptionnel et avec peu de monde" dit-elle. "On ne sait jamais les mesures qui peuvent être prises alors, on n'en fait pas trop et toujours dans le respect des règles sanitaires" conclut-elle.

Les cadeaux, ça reste important

Aux Clairions, les visiteurs ont du mal à envisager les festivités sereinement. Copier

Mais même si l'organisation des festivités restent encore très floues, on refuse de ne pas jouer le jeu pour les cadeaux. "Par contre les cadeaux, on sort le grand jeu ! Pas de grand repas, mais les cadeaux, ça, on ne passera pas à côté" dit Stéphanie.

"Mes enfants sont petits, ils ont quatre et deux ans" dit Laurine. Elle est venue avec eux faire les premières emplettes de cadeaux. "C'est important pour eux qu'on continue de faire ces fêtes de fin d'année le plus normalement, de leur transmettre la magie de Noël" conclut-elle.

Au vu de la situation sanitaire préoccupante, notamment à cause du variant Omicron, un conseil de défense sanitaire est prévu ce lundi 6 décembre.

Les magasins du centre commercial les Clairions sont ouverts tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année.