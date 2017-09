À Auxerre, ils accordent leurs violons

Dans leur atelier rue d'Egleny à Auxerre, Denis et Coline pratiquent un métier particulier, celui de luthier. Une passion, un héritage, mais un métier qui selon eux est non seulement toujours actuel, et surtout plein d'avenir.

Elle est en train de décoller le fond d'un violon, lui d'en accorder un autre. Dans l'atelier de Coline et Denis, tout tourne autour de ces corps de bois vernis aux jolis courbes. Un métier particulier "pratiqué de la même façon depuis 400 ans", explique Denis. On a un patrimoine, culturel, physique, instrumental".

Un métier de passion

Mais pourquoi devient-on luthier ? "Moi c'était avant tout par passion de la musique", confie Denis, qui pratique le violoncelle depuis l'âge de 6 ans. Evidemment, pour être luthier, et s'occuper d'instruments toute la journée, il faut avoir l'oreille, la passion des concertos de Bach ou d'Eugène Isaye, le compositeur préféré de Denis.

Pour Coline, c'est tout à fait différent : "Moi j'y suis venue par le dessin, explique-t-elle. J'étais dans un lycée d'art appliqués, et ce métier, c'était le bon moyen d'allier métier manuel, et passion de la musique". Plusieurs années d'études sont nécessaires, plusieurs écoles existent en Europe, une seule en France, dans les Vosges.

Loin de disparaitre

À première vue le métier peut paraitre désuet. "Ces métiers d'artisanat, d'art, sont très importants", affirme Denis. En effet, le métier de luthier est surtout assez irremplaçable : qui d'autre peut réparer et prendre soin de ces objets parfois centenaires ?

Denis, en train d'accorder un violon dans son atelier, rue d'Egleny à Auxerre © Radio France - Kevin Dufrêche

Et justement pour Denis, il n'y a pas de soucis à se faire quant à l'avenir de son métier : "Il n'y a pas de raison que ce métier périclite, parce que tant que la pratique de la musique restera constante, il y aura besoin de professionnels, pour réparer, fabriquer des instruments. Ça nous rassure, c'est important de se sentir utile", sourie-t-il. Et entre les particuliers amateurs, les professionnels, et les membres des écoles de musique, les luthiers auxerrois ne choment pas.

Coline elle est même dans l'air du temps. Le violon déjà, c'est tout en matière naturelle. Et en plus la lutherie, c'est écolo : "Restaurer, ça permet de ne pas gaspiller. C'est important de garder ces objets, de continuer de les faire vivre", insiste-t-elle.

Denis et Coline ouvrent la porte de leur atelier ce dimanche 17 septembre de 14h à 18h à l'occasion des journées du patrimoine. Plus d'informations sur leur site internet, juste ici.