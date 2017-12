La voltige équestre allie la danse, la gymnastique et l'équitation. Dans l'Yonne, elle n'est enseignée qu'à Montillot et au Jumping Club d'Auxerre. Mais depuis hier une star de la discipline anime un stage à Auxerre. Il s'agit du champion du Monde, le français Nicolas Andréani

Une vingtaine d'enfants agés de 6 à 17 ans participent depuis lundi au Jumping d'Auxerre au stage encadré par Nicolas Andréani, champion du Monde de voltige équestre. Selon Darinka Martin qui enseigne la voltige dans le département, Nicolas Andréani a révolutionné ce sport.

"Auparavant la voltige c'était vraiment gymnastique à cheval. Nicolas a apporté ce côté artistique, un peu comme Philippe Candeloro pour le patinage artistique."

Et les jeunes icaunais sont très attentifs lorsque Nicolas Andréani leur explique les bases de la discipline. "Déjà leur montrer que la voltige c'est un sport équestre. Mais que pour arriver à bien faire les choses sur le cheval, il va falloir travailler en amont au sol et sur le tonneau."

Au sol ce sont des exercices d'équilibre, debout sur des ballons par exemple, et le tonneau c'est une sorte de cheval d'arçon sur lequel sont répétées les figures artistiques.

Place ensuite à la pratique au pas au trot et au galop. Soprano et Dakota , un cheval et un poney se sont échauffés au bout de leur longe. Emmy à 10 ans . Elle a débuté la voltige cet été. « Normal, j'aime la gymnastique et j'aime le cheval. Parfois c'est simple , parfois c'est difficile. La première fois, en me mettant debout sur le cheval, j'ai eu peur. Mais maintenant ça va. »

C'est mon paradis à moi d'être sur son dos

Souplesse équilibre et concentration. Flore possède déjà une belle expérience à seulement 15 ans. Au galop sur Soprano, elle parvient à se mettre debout et à garder l'équilibre. Un vrai bonheur selon elle. « C'est du plaisir. C'est la chose que je préfère faire de ma vie. C'est mon paradis à moi, d'être sur son dos. »

Et pour développer la voltige dans le département , des journées découvertes sont proposées aux établissements scolaires. Cela se passe aux Ecuries de la croix des bois à Montillot et au Jumping Club d'Auxerre.