À Auxerre, le chocolat se mange, mais se regarde aussi

Auxerre, France

La deuxième édition du salon du chocolat d'Auxerre se poursuit dimanche à Auxerrexpo. Une trentaine d'exposants présentent le chocolat sous toutes ses formes.

Le goût, mais aussi le style

"De mon point de vue il faut ravir les pupilles avant les papilles", avec cette phrase, le chocolatier Michaël Azouz résume l'état d'esprit de beaucoup de ses confrères. Comme Guy Roux (ça ne s'invente pas !), pas l'ancien entraineur de l'AJA, mais bien le maitre chocolatier installé dans le Tarn : "la créativité c'est et dans les goûts, et dans la conception d'objets, affirme-t-il. Faire des tablettes toute la journée, ça va un moment, mais nous on fait un métier d'art. On est des créateurs !"

Sur son étale, une gamme spéciale Saint-Valentin avec sacs à main et chaussures en chocolat. Ailleurs dans le salon, des fleurs, des animaux, et des objets en tous genres. Des robes en chocolat aussi. Lucie Jacquot est chocolatière en Saône-et-Loire, elle a confectionné une robe portée sur le podium par une mannequin, devant 500 personnes. Ce qui selon elle, est bon pour les affaires : "chaque chocolatier a sa patte. On reconnait les créations tout de suite. Et ce coté créatif permet de toujours surprendre le client. C'est une vitrine, ça représente bien notre entreprise."

Faire découvrir le métier

Chocolatier à Saint-Martin-sur-Ouanne, Sébastien Métoyer a cette année confectionné deux robes en chocolat, pour Laurine, la grande soeur, et Noéline, la petite soeur, qui ont défilé ensemble. Des robes de 7 et 5 kilos de chocolat ! Une performance qui selon Sébastien Métoyer permet de mettre l'accent sur tout ce que l'on peut faire avec le chocolat : "plus c'est complexe, plus c'est difficile, plus c'est intéressant aussi. C'est un tout, y'a énormément de possibilités, et les robes en chocolat en font partie."

Un nouveau défilé de robes en chocolat, avec notamment la participation de Chloé Marcos, miss Yonne et de Coline Touret, miss Bourgogne a lieu dimanche à 17h. L'entrée pour le salon est à 2 euros, c'est gratuit pour les mineurs. L'an dernier, 7.000 personnes avaient poussé la porte du salon.