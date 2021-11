A Auxerre, les enfants fabriquent des baguettes magiques inspirées de la saga d'Harry Potter

Yannis et Amel sont frère et sœur. Ils participent à cet atelier baguettes magiques

L'atelier avait fait le plein. Une douzaine d'enfants en tout , accompagnés d'un de leur parent.

Dans un premier temps Yolane une des deux animatrices leur fait choisir une baguette en bois. Et c'est parti. " On utilise les pistolets à colle pour pouvoir faire des formes autour de la baguette. Faire des ronds ou un manche pour la personnaliser. Et après les enfants peuvent la peindre pour lui donner la couleur qu'ils souhaitent."

Yannis et Amel ont participé à l'atelier baguettes magiques . Leur maman Carina les accompagne.

Tous les enfants sont des fans des films d'Harry Potter. Ils font donc le choix de la baguette à réaliser, en fonction des personnages, comme Yannis et Amel . "J'ai choisi la grise. Elle appartient à deux personnes : à Dumbledore et à Voldemort. Moi je fais la baguette magique normale, celle d'Harry Potter."

Emmy participe à l'atelier avec sa maman Mélanie. La petite fille est fan d'Harry Potter

Et le résultat est concluant pour la plupart des participants. Pour Emmy en particulier, très fière de sa baguette magique. "J'ai mélangé des modèles. J'ai rajouté à la baguette de Dumbledore, les couleurs de Gryffondor. Je trouve que c'est très joli."

Un autre atelier de création de baguettes magiques sur le thème d'Harry Potter a lieu mercredi 17 novembre à Auxerre. Cette fois ce sera à la bibliothèque Saint Siméon.