À Auxerre, les ventes de vinyles continuent d'augmenter

« Comme vous pouvez le voir, notre rayon s'étoffe de plus en plus, les gammes s'élargissent. On propose un catalogue beaucoup plus large. qu'il y a encore un ou deux ans. » Pierre, vendeur chez Cultura à Auxerre, est en première ligne pour constater l'engouement pour le disque vinyle. Selon lui, les ventes de l'objet augmentent chaque année, au détriment de celles des CD.

Une tendance qu'il explique par un changement dans la manière de consommer la musique. « Je trouve que les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils achètent. Maintenant avec le streaming, on se retrouve avec des abonnements à 9 euros par mois, c'est parfois moins cher qu'un album. Pour de la consommation pure, les gens privilégient donc les plates-formes. Mais quand ils veulent acheter un produit en physique, ils vont vers le vinyle qui va certes être un peu plus onéreux que le CD, mais qui va être beaucoup plus qualitatif au niveau du rendu sonore. », poursuit le commerçant.

Le CD en grande perte de vitesse

Aux Etats-Unis, depuis le début de l'année, les ventes du vinyles ont dépassé celles du CD. Une première depuis 1986. Le « compact disc » a généré 47,6 % de chiffre d'affaire de moins que l'année précédente alors que les disques vinyles ont généré un chiffre en hausse de 3,6 %.

En France, on suit la même tendance selon Pierre, un amateur de musique, qui estime que le CD est voué à disparaître bientôt. « Un exemple tout simple, quand vous achetez une voiture neuve, vous n'avez plus le lecteur CD dedans, argumente-t-il. C'est parce qu'on ne prend plus le réflexe de prendre un CD et de le mettre dans sa voiture, on se connecte directement en bluetooth. Je pense que petit à petit le CD va partir aux oubliettes. De plus en plus les gens se tourneront vers les plate-formes pour une écoute quotidienne. Pour une écoute approfondie ou pour le plaisir d'avoir l'objet, ce sera plus le vinyle. », analyse ce client.