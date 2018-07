1200 chiens environ, sont présents à Avallon pour une épreuve d'Agility de haut niveau. L'Agility est un sport ou le chien et son maitre doivent effectuer un parcours d'obstacles le plus rapidement possible .

Avallon, France

Parmi les nombreux participants présents à Avallon, il y a Francis et son chien Denver. Cela fait maintenant 8 ans qu'ils écument les parcours d'Agility. Et cette fois encore c'est un sans faute. "Beau parcours oui. Le chien a 10 ans. Dans deux mois , il prend sa retraite. Alors je suis fier de lui."

"Le chien s'amuse, c'est l'essentiel"

Si pour Denver la retraite est proche , pour Lucky, jeune Parson Russel Terrier de 3 ans, ce n'est que le début . Et il a beau avoir manqué un obstacle, Caroline lui donne quand même sa petite friandise. "On s'est amusé donc il mérite une récompense. Il peut mieux faire, mais il fait son petit tour, tranquille. Voilà, il s'amuse et c'est l'essentiel." Pas question donc de faire de Lucky un compétiteur hors pair.

"Je fais faire de l'hydrothérapie à mon chien. Il s'entraine 30 minutes dans l'eau chez le vétérinaire"

Pour réussir un sans faute lors d'un parcours d'Agility , il faut beaucoup de complicité entre le maitre et son chien. Le reportage de Damien Robine Copier

Thibault pense différemment pour Kéops. Son Jack Russel a droit à des entrainements spécifiques. "Je lui fait faire de l'hydrothérapie. Des séances d'une chez le vétérinaire. Il cours dans l'eau une demie heure à différents rythmes. Et ça lui plait en plus. ce n'est pas une contrainte."

Allez, dans le tunnel le chien ! © Radio France - Damien Robine

Des maitres exigeants, il y en a constate Fabrice Laligant l'organisateur de l'épreuve avallonnaise. Mais selon lui dans l'Agility, il n'y a qu'une recette qui marche.

La complicité entre le maitre et l'animal est primordiale dans l'Agility

"Le travail technique on ne peut le mettre que quand le chien et le maitre sont contents d'être ensemble. On travaille d'abord la relation, du jeu, de la récompense. Et quand les deux sont contents d'être ensemble, après on peut faire des choses."

La compétition qui a débuté jeudi se poursuit ce dimanche à Avallon sur le site des Isles Labaumes. L'entrée est gratuite.