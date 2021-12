À Avallon, on se remémore les fêtes de Noël d'antan grâce aux chants

Douce nuit, Petit Papa Noël... Une dizaine de seniors a enchaîné les classiques de Noël ce jeudi 23 décembre à l'espace seniors d'Avallon. Un après-midi imaginé par l'animateur du centre Loïc Mercier. "Ça fait cinq, six séances qu'on commence, ça se passe bien. Elles sont motivées et puis elles rigolent, elles passent de bons moments, donc c'est avant tout ça le principal. On n'est pas là pour en faire des chanteuses, bien sûr. C'est avant tout passer d'agréables moments tous ensemble."

Et des bons moments, les choristes en ont passé. L'après-midi a fait remonter des souvenirs. "Je me souviens que c'était mon papa qui faisait le sapin pendant qu'on dormait", se rappelle Yvonne. "On chantait déjà Douce nuit, Mon beau sapin, ça me fait penser à quand j'étais jeune", explique Denise.

La jeune chorale doit commencer les concerts en janvier 2022, principalement dans des EHPAD.