À Avanton, une chasse permanente aux galets est organisée dans toute la commune

À Avanton près de Poitiers, Lilou a organisé une grande chasse aux galets dans les rues de sa commune. De petits galets peints sont cachés un peu partout, il suffit de les trouver et les recacher un peu plus loin. Plus de 440 personnes participent à ce jeu collectif.