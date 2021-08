À Averton, les communes du Mont des Avaloirs inaugurent une nouvelle Grande Randonnée de Pays

Alors que les circuits pédestres ont beaucoup de succès cet été, la communauté de communes du Mont des Avaloirs et trois associations de randonnée se sont réunis hier à Averton pour détailler le tracé d'un nouveau parcours. Il est homologué Grande Randonnée de Pays (GRP) par la fédération nationale française. 101 sentiers à parcourir en six-sept jours de marche, sur plus d'une centaine de kilomètres.

Une dizaine d'élus et de membres d'associations se sont relayés sous le préau du site des Perles pour présenter les sentiers et points d'intérêts du site. Le GRP passe notamment par le Mont des Avaloirs, point culminant de la Mayenne et du Grand Ouest français avec ses 416 mètres, mais aussi par Pré-en-Pail, Villaines-en-Juhel et Averton.

L'entrée du sentier de randonnée des Perles d'Averton, qui rejoint le parcours du GR de Pays du Mont des Avaloirs. © Radio France - Théo SIRE

Ce circuit de randonnée n'est pas nouveau, mais son homologation l'est : elle n'est accordée qu'aux parcours composé d'au moins 75 % de chemins de terres (plutôt que de routes). A l'origine de sa réhabilitation : Maurice Robinet, un ancien chauffeur laitier de 84 ans. De 2001 à 2015, l'ancien président de l'association de randonneurs de Villaines-en-Juhel a racheté des chemins de terre à des propriétaires privés, avec l'aide des maires des communes traversées par le circuit.

"Mais c'était pas la question du prix qui comptait, c'était de regrouper les gens pour discuter, raconte Maurice Robinet. C'est ça qui fait le bonheur de la rando'. Parce que _si vous faites une rando' et que chacun monte dans sa voiture à la fin, ça n'a pas de sens !_"

Une porte d'entrée pour des touristes randonneurs

L'appellation "Grande Randonnée de Pays" va donc permettre un meilleur accueil des randonneurs, leur promettant une certaine qualité de parcours. Mais cela devrait aussi attirer plus de monde, puisque ce type de circuit pédestre est plus accessible qu'une "Grande Randonnée" classique.

"On n'a pas besoin d'autan de préparation pour GR de Pays. On peut le faire sur trois ou quatre jours, coucher quelque part puis continuer son circuit le lendemain", explique Alain Guéguen, président du comité départemental de randonnée, et membre de la fédération nationale, en charge de l'homologation.

De même, le tracé d'un GR de Pays n'est pas une ligne, mais une boucle, "donc on reste sur un seul territoire. C'est donc un vrai produit touristique qui va permettre aux gens extérieurs de le découvrir et d'y rester", promet la conseillère départementale Christelle Auregan, en charge du tourisme et du canton de Villaines-La-Juhel.

Mais pour réaliser cette prédiction, il reste encore à terminer l'installation du parcours : baliser les 101 sentiers de panneaux jaunes et rouges (exclusifs aux GR de Pays) et numériser l'itinéraire exact pour qu'il soit accessible sur Internet aux randonneurs. Christelle Auregan espère une inauguration d'ici un an et demi.