À Avignon, un manifeste et un rassemblement pour rouvrir les lieux de culture

"Avignon, ville d'exception culturelle. Résistons." C'est le titre du manifeste publié par la mairie d'Avignon pour réclamer la réouverture des lieux culturels et patrimoniaux. Le texte est signé par la maire, Cécile Helle et par les directeurs des théâtres permanentes de la ville. "Nous voulons réaffirmer que la culture est vitale, essentielle à nos vies, à nos équilibres". Dans ce manifeste, les signataires regrettent cette France à deux vitesses qui permet l'ouverture des galeries marchandes, des supermarchés et des lieux de culte, contrairement aux cinémas, aux théâtres, aux salles de spectacle et aux musées.

Au manifeste, s'ajoute une pétition sur le site change.org. Une manifestation est également prévue samedi 16 janvier à 12h, devant le Palais des Papes.