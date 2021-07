Après le coup de massue des annonces d'Emmanuel Macron, l'heure est à l'organisation du côté du Festival d'Avignon. Le In, comme le Off, se préparent à mettre en place un pass sanitaire à partir du 21 juillet. Il sera obligatoire dans toutes les salles de plus de 50 personnes.

A Avignon, le Festival In et le Off s'organisent pour la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet

A partir du 21 juillet, il faudra avoir un pass sanitaire pour se rendre dans la plupart des spectacles du Festival In et du Off à Avignon

Dépassé le coup au moral suscité par les annonces d'Emmanuel Macron, les organisateurs du In comme du Off à Avignon se préparent à mettre en place un pass sanitaire le 21 juillet. Il sera obligatoire dans toutes les salles de plus de 50 personnes.

5 à 6000 spectateurs à gérer chaque jour pour le In

Le Festival In se termine le 25 juillet, il y aura donc quatre jours à organiser avec le pass sanitaire. Jusqu'à présent, il était obligatoire uniquement pour la Cour d'honneur. "Il va falloir s'organiser", estime Paul Rondin, mais "on sait faire", explique le directeur délégué. "Les gens qui sont ici ont un désir fou de venir au festival, donc je pense qu'ils trouveront des solutions pour continuer à venir aux spectacles. Ceux qui n'auront pas leur schéma vaccinal complet, ils iront se faire tester. Pour nous cela va représenter 5 à 6000 sièges par jour qu'il faudra passer au contrôle sanitaire".

Le Festival Off, c'est plus de 1000 spectacles dans une centaine de lieux. L'annonce du pass sanitaire a été un vrai coup de massue pour ses organisateurs. "C'est vraiment très dur, il va falloir s'organiser encore. J'ai confiance en notre public, on doit se faire tester, se faire vacciner, et je pense que nos spectateurs vont continuer à venir malgré le pass sanitaire", espère Nikson Pitaqaj, directeur délégué d'Avignon Festival et Cie.

Le Off s'inquiète des impacts sur la fréquentation

Les organisateurs du Festival off ont commencé à communiquer le nouveau protocole aux lieux qui accueillent des spectacles. Pour ceux qui ont moins de 50 places pas besoin de pass sanitaire. Mais il faut savoir que c'est la jauge définie par la commission de sécurité qui prévaut. Par conséquent, même si un théâtre veut réduire le nombre de ses spectateurs pour ne pas avoir à faire appliquer le pass sanitaire, ce ne sera pas possible.

Le président du Festival Off, Sébastien Benedetto, s'inquiète de la fréquentation à partir du 21 juillet. Il restera encore dix jours de festival. "Ce qui me fait le plus peur, c'est au niveau du public. On ne sait pas si ça va impacter la fréquentation. Est-ce que, s'il n'avait pas prévu la vaccination, le public sera prêt à faire des tests juste pour venir au Off ?"

A Avignon, il existe plusieurs lieux pour se faire dépister ou se faire vacciner pendant le festival.