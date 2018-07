La salle 1 du Théâtre 11 Gilgamesh était fermée depuis mercredi, sur décision de la mairie d'Avignon, à cause d'un dispositif de désenfumage non conforme. La direction du théâtre a décidé de se mettre en infraction en rouvrant la salle contre l'avis de la commission sécurité.

Avignon, France

Le Festival Off a repris dans la salle 1 du Théâtre 11 Gilgamesh à Avignon. La salle, fermée depuis jeudi sur ordre de la mairie. En cause, un système de désenfumage non conforme, épinglé à plusieurs reprises par la commission de sécurité. Résultat : sept compagnies étaient sur le carreau, privées de jouer. Un préjudice économique énorme pour ces artistes, dont certains menaçaient de se retourner contre le théâtre.

La direction du lieu a donc pris une décision risquée : rouvrir la salle, au mépris de la réglementation. "Nous avons mandaté un bureau de contrôle, un organisme indépendant, explique Laurent Sroussi, co-directeur du Théâtre 11, qui nous a écrit deux choses : d'une part qu'il considère que la non-conformité n'est pas de nature à accroître les risques pour la sécurité du public, compte tenu du volume de la salle. D'autre part, il nous a proposé de mettre en place un service avec deux agents de sécurité incendie présents dans la salle."

Laurent Sroussi, co-directeur du théâtre 11 Gilgamesh à Avignon © Radio France - Charlotte Lalanne

Décision "irresponsable"

Pour Laurent Sroussi, ces deux agents de sécurité incendie font office de mesures compensatoires, avant des travaux promis à la fin du festival. Insuffisant et irresponsable répond le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume. "Cet établissement est juridiquement fermé. Mais je ne peux pas le fermer d'office car on n'est pas dans une situation de péril imminent, ce qui ne veut pas dire qu'en cas d'incendie les choses se passeront bien", déplore le préfet.

"La difficulté de notre réglementation, c'est qu'on sait qu'elle est efficace le jour où il y a un incendie" - Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse a alerté le procureur de la république d'Avignon. "Tout sera mis en oeuvre pour que les propriétaires rendent compte de leur infraction devant la justice" assure-t-il.

3750 euros d'amende et 1500 euros de contraventions quotidiennes

Les co-directeurs du Théâtre 11 Gilgamesh risquent, pour leur délit, une amende de 3750 euros complétée d'une contravention de 1500 euros par jour d'ouverture non autorisée.

"Il est vrai que nous ne sommes pas en conformité avec l'arrêté municipal, reconnait Laurent Sroussi. Le fait d'ouvrir la salle engage ma responsabilité personnelle en cas d'accident, je l'assume. D'autre part, nous sommes soumis à des amendes, que nous assumons" conclut-il.