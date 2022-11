À Avignon, personne n'imagine une annulation du festival en 2024

Harold David, co-président d'Avignon Festival et Compagnie, l'association organisatrice du "Off", ne veut pas croire à une annulation en 2024.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sème le doute après ses déclarations au Sénat et chez nos confrères de France Inter. Le ministre entend que l'organisation des Jeux Olympiques en France en 2024 pourrait menacer la tenue des festivals ce même été, faute de policiers disponibles pour assurer toutes les missions. À Avignon, difficile d'imaginer que le "In" et le "Off" pourraient ne pas s'organiser à l'été 2024. Une réunion doit se tenir au ministère de la Culture, ce mercredi à partir de 16h30, entre les patrons des plus grands festivals et la ministre Rima Abdul-Malak.

"Ce n'est pas possible d'imaginer ce genre de chose", admet Harald Pons, gérant de l'hôtel d'Angleterre à Avignon et représentant de la branche au sein de l'UMIH, le syndicat de la profession en Vaucluse. La semaine du festival en juillet, c'est toujours une période de forte affluence dans son établissement. Lui pense à une erreur de communication de la part du ministre.

Pas de concertation

Du côté des organisateurs du "Off" , l'hypothèse d'une annulation ou d'un report, qui n'est pas envisageable selon eux, est prise très au sérieux. "Il ne s'agit pas de faire une dévaluation des besoins en policiers pour les Jeux Olympiques mais, par contre, demander aux acteurs d'arrêter leurs activités pour cette raison là, c'est d'abord un peu de surprise et d'étonnement de devoir en passer par ce type d'émotions", explique Harold David, co-président d'Avignon Festival et Compagnie, l'association organisatrice du "Off".

"J'espère que cette décision n'est pas actée sans envisager des mesures compensatoires pour ceux qui devaient travailler" — Harold David

"Sur ce dossier là, la culture semble être passée au second plan face à l'exceptionnalité des Jeux Olympiques de 2024", dit-il encore. "On la traite a bien des égards et, ce qui est encore plus incompréhensible, c'est qu'un festival "Off" d'Avignon, c'est plus de 50 millions d'euros de retombées économiques", termine-t-il.

Lui espère que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, arbitrera en la faveur des festivals, ce mercredi, pour empêcher leurs décalages ou annulations. Décalage inenvisageable pour l'organisation du "Off" a fait savoir Harold David.