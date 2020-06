A Baule, la guinguette de la Corne des Patûres rouvre "pour défendre la culture"

Son surnom c'est Pichotte, "et c'est mon préféré" dit-elle. Quand on va manger à la Corne des Patûres (uniquement sur réservation, ça ça ne change pas), on peut même commander "l'assiette de Pichotte". Elle, c'est l'une des fondatrices de cette guinguette à la programmation culturelle et artistique, créée en 2015 en bords de Loire. Et elle le dit clairement : "s'il n'y avait pas eu la culture, mais juste le bar et la restauration, on n'aurait pas ouvert la guinguette, ça n'est pas l'esprit, ici".

La guinguette de la corne des patures à Baule dans le Loiret, Pichotte l'une des fondatrices de cette guinguette artistique © Radio France - Anne Oger

Pour Pichotte et Stéphane Pilet, lui aussi membre de l'équipe fondatrice, si la décision a été prise, fin mai, d'ouvrir la guinguette de la Corne des Patûres, c'est parce qu'avec des mesures adaptées, il a semblé à toute l'association à l'origine du lieu, qu'il était possible de proposer la programmation habituelle, des spectacles, des concerts, du cinéma, des ateliers, des animations pour les enfants.

Pas de spectacles pour ce premier week-end

"Nous le restaurant et le bar ça nous permet juste de payer les artistes et les salaires de l'équipe, ça n'est pas pour ça qu'on le fait. Mais là on a senti qu'il fallait ouvrir, pour soutenir les copains artistes, on l'est nous-mêmes. Et ils nous attendaient ! Pour certains on était les derniers à ne pas avoir annulé leurs dates" raconte Pichotte. "Et les producteurs locaux, eux aussi nous attendaient".

On a imaginé plein de choses pour respecter les règles sanitaires

La guinguette rouvre, donc, ce vendredi 19 juin, mais ce week-end d'ouverture ne sera pas accompagné de concerts ou de spectacles. "Pour la programmation, on attend le 22 juin, la dernière phase de déconfinement" explique Stéphane Pilet. "La programmation, sur le même rythme que les autres années, commencera le 23 juin". Elle est déjà disponible sur le site internet de la Corne des Patûres.

La guinguette de la corne des patures à Baule dans le Loiret, un nouveau lave-mains © Radio France - Anne Oger

Sur place, à quelques heures de l'ouverture, l'équipe repeint, assemble, crée de nouveaux éléments de déco, dont certains sont nécessairement nouveaux, pour cause d'épidémie de coronavirus. Ici les distributeurs de gel hydroalcoolique sont un univers à eux seuls, conçus et fabriqués par Mouéké, artiste marionnettiste et plasticien. "Toute l'équipe aura des masques qu'on a fait nous-mêmes avec des tee-shirts de la Cornes des Patûres" ajoute Pichotte.

Le distributeur de gel hydroalcoolique de Moueke © Radio France - Anne Oger

Elle a même imaginé une corde d'un mètre, que les danseurs pourront empoigner pour éviter de se toucher la main et respecter les distances de sécurité. "Ce qui est un peu moins sympa, c'est qu'on n'a pas nos grandes tables, qu'on aimait bien parce que les gens s'y installaient et se mettaient à discuter, à faire connaissance. Là on ne peut pas, et les réservations, ce sera 10 personnes maximum" prévient Pichotte.

Une jauge limitée qui pourra évoluer

Les réservations pour les repas, c'était déjà obligatoire, avec un numéro de téléphone dédié le 06 99 99 09 70. L'équipe prend les numéros, et rappelle tous ceux qui contactent la guinguette. "Comme ça s'il y a un cas de covid, on aura toutes les coordonnées s'il faut rappeler les gens" dit Pichotte.

L'une des inquiétudes c'est la jauge maximale que le site pourra accueillir. "On a fait un calcul à partir de la superficie du lieu, et de la règle des 4 mètres carrés entre chaque spectateur" explique Stéphane Pilet, "on arrive à une jauge de 250 personnes, mais ça va peut-être changer". L'équipe a quand même prévu la possibilité qu'il faudra peut-être refuser du monde, certains soirs, même si ça n'est clairement pas l'état d'esprit ici. "On mettra des panneaux avant les parkings, pour que les gens puissent faire demi-tour sans trop d'amertume, avant même d'arriver".