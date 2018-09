A Baume les Dames le Stella rouvre ses portes après 15 mois de travaux. La vieux cinéma historique du centre ville a fait peau neuve. On y trouve désormais deux salles de 140 et 43 places, avec tout le confort et un matériel digne des grands multiplexes.

Après 15 mois de travaux, le cinéma le Stella, au coeur du centre historique de Baume les Dames rouvre ses portes ce mercredi 12 septembre. Le vieux cinéma de patronage, autrefois propriété diocésaine, appartient aujourd'hui à la ville de Baume les Dames qui a engagé de gros travaux de rénovation: plus d'un million d'euros hors taxe pour refaire de fond en comble les lieux et créer une deuxième salle. Le Stella offre désormais une salle de 140 places et une autre de 43 places avec tout le confort et un matériel digne des grands multiplexes: projecteurs numériques, équipement pour les films en 3D.

La gestion bénévole des lieux est confiée à l'association Ciné-Baume, qui proposait déjà depuis 2013 une programmation au Stella. L'association a profité de cette pause forcée de 15 mois de travaux pour peaufiner ses projets et recruter des bénévoles, leur nombre a doublé, ils sont désormais 48. Et ce ne sera pas de trop pour assurer une vingtaine de séances hebdomadaires.

Six films et une vingtaine de séances par semaine

La programmation se veut très diversifiée, avec au moins une sortie nationale par mois et des films pour tous les goûts: comédie, drame, film d'animation, films d'aventure ou d'action, art et essai et séances en VO, en moyenne 6 films par semaine. Et les tarifs sont très attractifs: 6 euros la place pour les adultes, 4 euros pour les moins de 14 ans, des réductions pour la carte Avantage Jeunes et des possibilités d'abonnements. Toute la programmation est à retrouver sur le site stella.cine.allocine.fr

140 places, un écran de 5 mètres par 3: la salle principale du Stella - Ville de Baume les Dames

L'association Ciné-Baume a signé avec la ville une convention de mise à disposition pour quelques mois. Mais pour la gestion de cet équipement public, la loi fait obligation à la ville de lancer un appel d'offre pour une délégation de service public. Ciné-Baume sera bien sûr candidate, une candidature vue d'un oeil favorable par la municipalité, mais, précise le maire de Baume les Dames Arnaud Marthey, l'appel d'offre sera ouvert à la concurrence dans le respect des règles des marchés publics.

Objectif pour la ville comme pour l'association: doubler la fréquentation, qui était de 12 000 à 13 000 entrées par an avant les travaux et concrétiser des projets comme le développement des séances de cinéma scolaire, des conférences, des projections de documentaires, des retransmissions en direct de spectacles ou d'opéras.